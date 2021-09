Un plagi ridícul

Actualitzada 17/09/2021 a les 06:22

El debat d’orientació política va fer un gir inesperat en la segona jornada en col·locar el líder de l’oposició en un situació molt compromesa. La primera intervenció del president del grup socialdemòcrata es va allunyar dels estàndards d’aquestes sessions que pivoten al voltant de l’acció de Govern. Va dedicar els 37 minuts de discurs a posicionar la formació i a si mateix com a alternativa de Govern, amb un programa centrat en la transició ecològica com a clau de volta de totes les polítiques. Des de la tribuna, el parlamentari va prescindir de la bel·ligerància per centrar-se en el nou eix programari, seguint el Green New Deal, l’Acord Verd, un ambiciós projecte llançat per la congressista nord-americana Alexandra Ocasio-Cortez que proposa la transformació del sistema econòmic per lluitar contra el canvi climàtic. Bona part de l’esquerra europea també ha adoptat l’ecologia i el feminisme com a eixos fonamentals de la seva estratègia política, camí que ara també segueix el PS. Si va sobtar el caràcter abstracte del discurs del líder de l’oposició, amb generalitats aplicables a qualsevol país, i sense resposta específica als problemes que la societat andor­rana té plantejats en aquest moment, el president del grup liberal, Ferran Costa, va destapar les grans coincidències entre la intervenció de López i l’avançament del programa electoral del 2019 de la formació espanyola Más país, liderada per Íñigo Errejon. El president del grup parlamentari socialdemòcrata no només va incorporar bona part de les propostes de la coalició d’esquerres espanyola, sinó que va copiar literalment i sense rubor bona part del text, protagonitzant una de les situacions més ridícules que s’han viscut a la cambra parlamentària. El PS pretenia amb l’estratègia situar-se a l’epicentre del debat polític. El matusser plagi, revelat durant la sessió, va atorgar-li un inesperat protagonisme, situant els projectes del Govern en un segon pla i minant seriosament la credibilitat del recentment elegit president del partit i principal actiu electoral.