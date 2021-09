Tastet orientatiu

Actualitzada 16/09/2021 a les 06:15

El cap de Govern va entrar de ple en el nou curs polític amb la primera jornada del debat d’orientació. Xavier Espot va fer balanç de la gestió de la crisi del coronavirus, en què ha gaudit d’un ampli suport al Consell, i va repassar les grans decisions adoptades el darrer any. En debats d’aquestes característiques la reivindicació o la justificació del passat recent, que segur que ocuparà molts dels minuts de les intervencions dels grups avui, té molta menys transcendència que les perspectives de futur. El cap de Govern no va defugir els reptes majúsculs que Andorra té plantejats, alguns dels quals d’escala planetària i d’altres d’específics. L’encaix amb Europa a través de l’acord d’associació, la lluita contra el canvi climàtic, la necessitat imperiosa de diversificar l’economia, la sostenibilitat del sistema de pensions, la competitivitat de l’economia, el reequilibri de les finances públiques després de la Covid, la transformació digital de l’administració i el sector privat o els greus problemes d’accés a l’habitatge es van situar entre els desafiaments que s’hauran d’afrontar i que van molt més enllà de la legislatura. “Problemes complexos als quals no es pot donar una resposta simple”, manllevant les paraules utilitzades pel mateix Espot. Més enllà de la diagnosi, va donar molt pocs detalls de les mesures per fer-hi front i, sobretot, d’on sortirien els recursos per finançar-les. Paradigmàtica la intervenció sobre les pensions, basada en premisses difícils de conjugar: “L’Estat ha de garantir per la via de la CASS i per la via de les polítiques socials una vellesa digna, i la càrrega social que es deriva d’aquest sistema no pot comprometre el desenvolupament econòmic.” Espot va parlar molt de despesa i de recaptació –anunciant una reforma fiscal genèrica sense atrevir-se a reiterar que la pressió fiscal no augmentarà– però gens d’estalvi. El debat tot just ha començat. Ja hi haurà temps al llarg de la jornada d’avui per aprofundir en els plantejaments perquè del discurs d’ahir, de factura impecable, queden molts interrogants per resoldre.