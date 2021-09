Convèncer amb el reciclatge

Actualitzada 13/09/2021 a les 07:31

L’objectiu del nou pla nacional de residus fins al 2035 és obtenir un instrument per planificar les accions, les mesures i els projectes encaminats a la consecució dels objectius definits per la futura llei. També es busca la prevenció de residus i una gestió més eficient d'aquests, amb una transició cap a l'economia circular. Els reptes del nou pla de residus s'han d'alinear amb els objectius previstos a les directives europees i, en aquest sentit, serà l'assoliment del 65% de reciclatge dels residus urbans el 2035. Hi ha models diferents a cada país europeu i l'objectiu és el mateix: aconseguir que els residus no acabin en els abocadors, sinó en plantes de reciclatge per obtenir noves matèries primeres. El sistema de contenidors per separar la brossa s’està començat a substituir per un altre que implica una major cooperació per part del ciutadà i que costa implantar per la falta de costum i perquè la recollida es fa porta a porta i no és diària, sinó que cada dia toca un tipus de deixalla diferent. Cap model funcionarà correctament sense la implicació conjunta dels comuns i del Govern i, sobretot, triar un sistema que no sigui onerós per a la població perquè s’ha d’insistir que l’ecologisme i el respecte al medi ambient no està lligat en cap cas a un interès econòmic, i aquí falta molta pedagogia per fer. Per exemple, a Bèlgica existeixen bosses oficials per dipositar els residus als contenidors, perquè no val qualsevol bossa. Cal comprar-les i costen entre un i dos euros cadascuna, segons la mida. Si intentem dipositar una altra bossa diferent, ens poden multar. Sembla bastant clar que aquesta proposta tindria una resposta negativa a Andorra. El comú d’Andorra la Vella ha iniciat una prova pilot per recollir les deixalles porta a porta d’aproximadament 500 llars. L’objectiu és més comoditat per als veïns, menys contenidors al carrer i millorar la qualitat del reciclatge. Però cura, en poblacions catalanes les opinions dels veïns són majoritàriament negatives. Potser és per falta d’hàbits, però també per la poca comoditat.