Curar les ferides del virus

Actualitzada 11/09/2021 a les 06:14

El projecte estrella que el Govern havia prioritzat malgrat els canvis en les inversions previstes provocats per la crisi del coronavirus ja té un emplaçament definitiu, la plaça de braus. No és cap sorpresa i la principal novetat és la confirmació per part d’un membre de l’executiu. L’obra ha d’ajudar a impulsar l’economia del país després del sotrac provocat per la Covid-19. Aquest és el principal argument dels defensors del projecte. L’executiu ja té un acord amb la família Vinyes, propietària d’una part del terreny, per allargar el contracte de lloguer que ja es té amb l’espai de la plaça de braus. El terreny és el més ben valorat, ja que permetria dur a terme esdeveniments de reclam turístic en una ubicació cèntrica i sense necessitat de perdre places d’aparcament. Té al costat l’Estació d’Autobusos i la plaça del Poble, i tampoc hi ha tants terrenys disponibles per albergar un edifici d’aquestes característiques. La pandèmia no ha acabat, però la perspectiva és una altra i s’ha d’encarar el futur de manera imaginativa i aconseguint revifar una economia que està molt tocada a causa que la bombolla de l’endeutament públic s’ha fet més gran per pal·liar els efectes del coronavirus. El primer va ser atendre les necessitats dels ciutadans, no es podia deixar la gent sense feina i sense recursos i ha calgut trobar diners per evitar l’ofegament de moltes famílies. Ara toca tornar el diners per reduir el deute i alhora treballar per recuperar els estàndards obligats d’un estat del benestar. L’edifici multifuncional pot servir d’exemple per demanar que tot i que s’ha superat l’equador de la legislatura, hi ha temes pendents que no es poden deixar per a un altre mandat. S’ha de ser conscient que la Covid-19 ha centrar tots els esforços i així havia de ser, però quatre anys més sense encarar la reforma de la funció pública, decidir què es fa amb el sistema de pensions i altres assumptes pendents no és assumible. El que queda de legislatura no s’ha de veure en clau electoral, sinó com un període a aprofitar per curar les ferides de la pandèmia.