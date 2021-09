L'arma del comerç de la Seu

Actualitzada 09/09/2021 a les 06:09

Tota la Seu Tax Free és l’eslògan de la campanya que la capital de l’Alt Urgell ha impulsat per donar a conèixer al client del Principat l’avantatge competitiu que li pot suposar fer la compra als establiments desgravant l’IVA. Les botigues de la Seu treien ahir els productes al carrer, com sol ser tradició el 8 de setembre, jornada en què el comerç andorrà tanca, i aprofitaven la iniciativa que acostuma a atreure els ciutadans del Principat de festa per donar-los a conèixer la campanya a la qual s’han adherit ja una seixantena d’establiments. Una iniciativa, a més, que es beneficia de l’avantatge de les noves tecnologies, que han facilitat el tràmit del tax free a qui el sol·liciti i també al comerç que l’ofereixi. El comerç de la capital alturgellenca ha viscut durant dècades a l’ombra del potencial comercial d’Andorra i ara busca un revulsiu que li permet ser més competitiu. El comerç nacional ja fa dies que expressa la preocupació per aquest fenomen i demana que es controli en el sentit de vigilar que els clients andorrans fan després la perceptiva declaració a la duana d’allò que han comprat a fora i paguen el que els pertoca d’IGI –afecta les factures superiors a 300 euros–. L’executiu va impulsar una declaració simplificada de l’impost per afavorir-ho i va anunciar més controls a la duana. Però el comerç andorrà també ha de posar de la seva part, fer autocrítica i demanar-se per què perd clients nacionals. És lícit que es reclamin controls però apuntar que totes les compres foranes haurien de pagar IGI és perillós perquè seria arriscar un règim de franquícies que també beneficia el Principat. No hi ha patriotisme quan el client andorrà percep que pot comprar més barat frontera avall i més quan les butxaques viuen un moment convuls a causa de l’impacte de la pandèmia. No es pot retreure res a la competència de l’Alt Urgell, que aprofita una nova arma a l’abast per intentar guanyar clients. Ara toca buscar maneres de contrarestar aquest nou poder perquè el sector comercial no viu del client local, però també el necessita.