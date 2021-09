Gossos i propietaris

Actualitzada 07/09/2021 a les 06:03

Els especialistes coincideixen en un punt: davant de fets de violència no s’ha de culpar el gos. “L’animal sempre és la víctima”, coincideixen. Si alguns cans són agressius és precisament perquè no han estat educats adequadament o, molt probablement, perquè el seu propietari és el que desitja. Parlar de races perilloses és poc rigorós. En tot cas, són potencialment perilloses perquè un atac pot venir de qualsevol raça, però en algunes pot ser molt més perillós. Al final tot depèn de la persona que té cura de l’animal i el gran problema que s’arrossega és que algunes persones encara fan servir cans per a baralles. Sorgeix el dubte quan el Govern obligarà, a través del reglament que desplega part de la Llei de tinença d’animals, a esterilitzar els cadells dels gossos de les races considerades perilloses o potencialment perilloses abans que compleixin un any, com a mesura per controlar-ne la població, encara que aquest objectiu es planteja molt difícil d’aconseguir tenint en compte que sempre hi ha la possibilitat d’acudir a l’estranger quan es vol adoptar o comprar una d’aquestes races. El gos no és una joguina de piles i tant l’amo com l’animal s’han de respectar. Si el gos comença a mostrar agressivitat és un símptoma de por, de protecció, de recursos o de dolor, i no ho podem controlar, asseguren els veterinaris. Per això, l’única manera d’estar tranquils mentre conviuen gos i nens és la supervisió. El propietari de l’animal és el responsable de qualsevol cosa que pugui provocar i si algú no és capaç de contenir el seu animal no pot tenir-lo, perquè l’important és que no representi cap risc i que estigui ensinistrat per conviure amb les persones. Si bé la castració o esterilització poden crear dubtes, no n’hi ha pel que fa que els propietaris d’aquest tipus de gossos hauran de dur a terme una formació prèvia obligatòria. Si hi ha ple consens que el responsable únic és el propietari, tenir unes normes bàsiques pot resultar molt útil i pot ajudar a evitar ensurts que poden ser tràgics, com ja ha passat algun cop.