Esport i salut

Actualitzada 04/09/2021 a les 06:06

El 35% dels homes i el 50% de les dones són sedentaris. Aquesta és la principal conclusió de l’Enquesta nutricional d’Andorra 2017-2018, darrer estudi d’aquestes característiques disponible. La mateixa enquesta situa el 48,8% dels habitants d’Andorra amb excés de pes o obesitat. Es tracta de dos factors directament relacionats entre si i amb una incidència directa sobre la salut. En l’àmbit internacional, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) del 2016, el percentatge és molt semblat al d’Andorra, amb un 51% de la població amb sobrepès. L’obesitat s’ha quasi triplicat al món en els darrers cinquanta anys, i en el cas de nens i adolescents s’ha multiplicat per quatre la darrera dècada. La disminució de l’activitat física, pels hàbits de vida urbans, el transport i la feina, és un factor de risc de l’obesitat juntament amb l’alimentació no saludable, la ingesta d’alcohol o els factors genètics, entre d’altres. Per aquest motiu la promoció de l’esport entre la ciutadania ha de ser una de les línies d’actuació dels ministeris de Salut per prevenir múltiples malalties, com la diabetis, la hipertensió i problemes cardíacs, diverses tipologies de càncer, trastorns depressius o d’ansietat, problemes renals, dificultats gastrointestinals o accidents cerebrovasculars. El Govern no tan sols ha inclòs la promoció de l’exercici dins del pla estratègic Horitzó 23, sinó que l’ha confirmat amb la declaració de l’esport com a sector d’interès nacional. En aquest context cal situar moltes de les accions del sector públic orientades a fomentar l’activitat física entre col·lectius específics com els infants o la gent gran. També el canvi de format, fruit de les limitacions de la Covid-19, de la cursa popular del Dia de l’esport permet allargar-ne i descentralitzar les activitats i implicar-hi el teixit associatiu. La campanya Mou-te per la teva salut es trasllada al territori amb marxes populars el cap de setmana del 2 i el 3 d’octubre a totes les parròquies, una manera de donar visibilitat i conscienciar la població dels beneficis de l’esport.