Actualitzada 05/07/2021 a les 06:06

El Govern s’ha avançat al problema que està tenint ara mateix la veïna Espanya, que ha hagut d’accelerar a correcuita la vacunació dels més joves davant l’explosió de casos de Covid que s’està donant en el col·lectiu. A Andorra ja ha finalitzat l’administració de la primera dosi del vaccí al grup entre 16 i 35 anys i aquesta setmana es reprèn la immunització amb la segona punxada. Però la mesura no ens fa immunes al rebrot, com ha advertit el ministre de Salut. La variant delta, amb una velocitat de transmissió més elevada, ja s’ha detectat al país i és la pauta completa de vacunació la que dona majors garanties. Un escenari en el qual encara no ens trobem. Davant d’aquesta situació no hi ha més alternativa que seguir sent prudents. Ho va ser l’organització de la festa del Roser d’Ordino, aturant abans d’hora el programa nocturn de dissabte i suspenent el d’ahir diumenge i el previst per avui dilluns. Els darrers anys la celebració ordinenca s’ha convertit en una de les que atreu més jovent, tal i com ha tornat a succeir. La diferència és que estem en una situació sanitària complexa i no hi ha lloc a aglomeracions de gent sense mascareta. El protocol era assenyat, obligar a dur la protecció facial i impedir que en el recinte on es feien les actuacions es pogués beure, menjar o fumar, per evitar que els assistents se la traguessin. Normes que han d’estar acompanyades dels suficients mecanismes de control, una condició que no es va poder complir quan l’afluència va créixer. Els fets obliguen a fer una reflexió perquè en una situació de risc com l’actual és necessari actuar amb prou planificació, que va molt més enllà de plasmar un protocol en un paper. I òbviament és una responsabilitat que no pot recaure en una comissió de festes. Un any i mig després de l’esclat de la pandèmia pot ser comprensible la necessitat de recuperar la vida social, però de poc serveix recuperar-la si s’ha de tornar a restringir per conductes imprudents. Ordino també ha de servir com a exemple de les celebracions parroquials que estan per venir.