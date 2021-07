La tossudesa de la Cambra

Actualitzada 04/07/2021 a les 06:08

Les bondats de tenir un aeroport en territori andorrà són inapelables. Significaria tenir una via d’accés directe al país que no fos per carretera i la possibilitat d’obrir-se a noves destinacions més llunyanes. Seria un enorme plus per a l’economia. Però igual d’inapelables són les mancances del país per tenir una infraestructura d’aquestes característiques. La Cambra ha estat treballant anys en una proposta que l’informe de l’Organització de l’Aviació Civil Internacional (OACI) ha fet saltar pels aires. No és que es posin les mans al cap entitats ecologistes o que s’hi posicioni rotundament en contra l’explotador de l’estació d’esquí que hi ha a tocar. És que els experts diuen amb claredat que hi ha prou mancances de seguretat per descartar-lo. Dèficits que, a més, impedirien que les companyies aèries s’arrisquessin a operar a la infraestructura. Per tant, acabaria sent un aeroport sense avions. La Cambra, però, insisteix, i el seu nou president assenyala que s’hauria de buscar una nova ubicació. El debat s’hauria de tancar definitivament. Andorra no pot tenir aquesta infraestructura i l’anhelat desenclavament ha de passar per altres opcions. Fa anys que es batalla perquè un aeroport que està a tot just una dotzena de quilòmetres de la frontera sud pugui tenir activitat comercial. I ara s’està a prop d’aconseguir-ho. Si les previsions del Govern fructifiquen, a final d’any hi podria haver una primera línia regular la Seu-Madrid i, per tant, connexió amb un aerport internacional i a múltiples destinacions. El trajecte entre Andorra i l’aeroport pot no ser el més àgil i està ubicat en territori d’un altre Estat però les potencialitats han d’estar per sobre d’aquestes mancances. En paral·lel arrenca de nou el projecte d’heliport nacional. Amb l’experiència prèvia és comprensible que generi dubtes però la ubicació de la Caubella, a priori, no porta associats els problemes d’anteriors propostes. Un heliport contribuiria al desenclavament, com ho podrien fer projectes ferroviaris. Opcions més assenyades que la d’un aeroport.