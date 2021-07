Motor de país

Actualitzada 01/07/2021 a les 06:15

Caldea va celebrar dimarts a la nit una de les assemblees ordinàries més estratègiques. Els accionistes van acordar un canvi fonamental dels estatuts que obre la porta a activitats que vagin més enllà de l’explotació d’un centre termolúdic a Escaldes. L’assemblea va donar el vistiplau que la societat desenvolupi altres negocis complementaris o accessoris de caràcter esportiu, hoteler, de restauració o comercial, una modificació de l’objecte social que l’habilita, fins i tot, a l’assessorament i gestió per compte de tercers d’altres centres wellness a Andorra o a l’estranger. La Semtee (Societat d’Economia Mixta d’Escaldes-Engodany) no tan sols és un actiu del comú i de la parròquia, ha passat a ser un dels motors econòmics del país i un dels atributs més recordats pels visitants de la marca Andorra. Plenament consolidat, ha esdevingut un exemple de col·laboració publicoprivada, amb el comú, grans entitats i ciutadans amb petites participacions com a titulars. La visió del comú escaldenc, que durant els anys de construcció i gestió va haver de fer front a una situació molt complexa, s’ha ampliat en els vint-i-set anys d’història amb la posada en marxa d’Inúu i amb el nou projecte d’hotel a la torre, que obliga al canvi d’estatuts. Els 400.000 visitants que rep anualment Caldea, el domini termal més gran del sud d’Europa, avalen l’èxit d’aquest atractiu turístic i la conveniència d’aprofitar el coneixement i el seu múscul financer per generar noves activitats. La robustesa de la Semtee i la prudència dels seus propietaris es visualitza amb el manteniment dels plans de creixement, afrontant una inversió de nou milions d’euros després de dos exercicis complexos –el 2020 i el 2021– que poden elevar el resultat negatiu acumulat per sobre els cinc milions d’euros. L’entrada al sector de l’allotjament turístic no es pot percebre com una amenaça per la resta d’hotels, sinó com un complement que permeti la crescuda de Caldea, una entitat que té com a primera raó de ser la generació de negoci en benefici del país.