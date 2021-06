La recepta de Biden

Actualitzada 28/06/2021 a les 06:23

La frase del president dels Estats Units, Joe Biden, en forma de consell per a empresaris que no troben treballadors ha fet la volta al món: “Pagueu-los més”. Segons el president nord-americà, “ara els empresaris hauran de competir entre si i començar a pagar a la gent treballadora uns sous decents”. L’aposta de Biden per a l’estat del benestar marca el final de quatre dècades de doctrina econòmica de Reagan. Ningú pot assenyalar Biden com un intoxicador bolivarià, ja que només fa que aplicar la doctrina liberal de reducció del poder de l’estat i la llibertat de mercat. I aquest pensament que s’està imposant en els països més industrialitzats ha de servir per quan beneficia les classes benestants i també quan ho fan per a les classes més febles. La simple recepta de Biden es pot aplicar en molts països que com Andorra tenen problemes per trobar mà d’obra. Que hi hagi una bossa important de persones desocupades no s’ha d’interpretar que la gent ha d’estar disposada a agafar qualsevol feina, mal retribuïda i amb condicions poc atractives. Certament aquest període postpandèmia és dolent per a tothom, empresaris i treballadors, però caldrà preguntar-se per què molta gent no vol treballar i també costa aconseguir mà d’obra d’Espanya malgrat el seu elevat índex d’atur. Segons la darrera enquesta del CRES, un 38% de la població assegura que en aquests moments té dificultats per arribar a final de mes. És un percentatge molt elevat, tenint en compte que un 9% té moltes dificultats i un 11,5% certes dificultats. Òbviament els factors són clars, els mateixos que frenen molts estrangers a fer les maletes per venir a Andorra. El salari mínim és inferior al francès i pràcticament el mateix que a Espanya –tenint en compte les càrregues fiscals–, però s’han d’afegir les dificultats per trobar un habitatge, l’absència d’un subsidi d’atur que faci de matalàs, els horaris que implica tot el sector que treballa directament per al turisme. No hi ha miracles, potser el millor és reflexionar sobre la ja famosa frase de Biden.