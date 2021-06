Quin festival!

Actualitzada 26/06/2021 a les 06:15

Els esdeveniments s’han convertit en una peça cabdal de la política turística. Dijous s’estrenava l’Andorra Multisport Festival i avui obre el foc l’Andorra Mountain Festival a Soldeu, amb l’actuació del prestigiós DJ dels Països Baixos Armin Van Buuren, i on en unes setmanes aterrarà David Guetta. Els grans muntatges han demostrat l’eficàcia per atreure públic i com a potenciadors de marca. Moltes destinacions turístiques s’han projectat internacionalment amb la programació d’esdeveniments ja sigui curses, campionats, concerts o festivals. No només asseguren impacte econòmic sinó que també ens ajuden a enriquir una oferta global i consolidar els trets distintius que ja ens caracteritzen com la natura. Les iniciatives amb aportació pública només es poden, però, mesurar en termes de retorn entès àmpliament: nombre de visitants, impacte econòmic, promoció i posicionament. Sota aquest prisma, el Multisport Festival no arriba a l’aprovat. Descomptant que es tracta del primer any i les problemàtiques derivades del context Covid –mesures sanitàries i dificultats per viatjar–, la xifra de visitants s’ha situat molt per sota de les expectatives i, per tant, l’impacte econòmic és tot just de tres milions d’euros per un pressupost d’1,6 milions. L’acord signat amb Ironman Group garanteix la celebració d’un triatló sota la marca Ironman, sense cap dubte un potentíssim reclam internacional. Ara bé, amb la conversió en un festival poliesportiu, on l’empresa aborda terrenys que no formen part del cor de la seva activitat, els resultats han estat lluny dels esperats. La ciutadania no només entendrà sinó que aplaudirà l’arribada del Tour de França, conscient dels beneficis que aporta. Ara bé segurament serà menys comprensiva amb el col·lapse per les restriccions de trànsit per una cursa amb cent cicloturistes en un dia de bona afluència turística. El ministeri d’Economia, que organitza l’esdeveniment, haurà de donar-hi més d’un tomb perquè el festival, més enllà de l’Ironman, no tira.