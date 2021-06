Falta de mans a l'hostaleria

Actualitzada 25/06/2021 a les 06:08

La Unió Hotelera alertava dimecres de la manca de mà d’obra al sector de l’hostaleria. El director de l’associació, Jordi Pujol, va explicar al Diari que molts treballadors de restaurants, bars i hotels han marxat del país ja que a conseqüència de la crisi econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus no se’ls va renovar el contracte, van decidir plegar o van canviar d’empresa. Ara, un cop reactivada l’economia i a les portes de l’inici de la temporada d’estiu, el sector busca personal i es troba que no hi ha resposta a la recerca d’empleats feta a l’interior del país i que tampoc poden portar treballadors d’Espanya llastats per les quotes d’immigració. Més enllà que la pandèmia de coronavirus hagi fet que molts residents que treballaven en el sector hagin decidit provar sort al seu país d’origen, l’hostaleria hauria de reflexionar i fer autocrítica pel fet que li estigui costant trobar personal per cobrir els llocs que ofereix. I que fins i tot molta gent que ara mateix no té feina prefereixi estar desempleada abans que treballar al sector en un país com Andorra, en què les ajudes econòmiques per a les persones aturades són escasses. Cal tenir en consideració que el treball al sector de l’hostaleria és dur. Són jornades de moltes hores, amb una feina que té un notable càstig físic i que sovint és molt poc agraïda per part dels clients que reben aquest servei. Una feina que, amb poques excepcions, sovint està mal pagada i que té una gran rotació entre els treballadors per les pròpies característiques. Els empresaris, a més de lamentar la marxa de bona part de la mà d’obra amb què comptava a causa de la pandèmia, demanen al Govern que obri més quotes per poder contractar treballadors forans que, asseguren, estan disposats a venir a Andorra a ocupar aquests llocs de treball. El mercat ve regulat per l’oferta i la demanda, si hi ha oferta i no hi ha demanda és que les condicions per treballar a l’hostaleria no són les adequades i s’han de canviar en benefici del personal que hi ha necessitat de contractar.