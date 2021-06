Viatjar amb garanties

Actualitzada 24/06/2021 a les 06:04

El gradual procés de retorn a la normalitat obliga els estats a adaptar la circulació de persones a la situació sanitària dels punts d’origen i destí. El cap de Govern va tornar de París amb la garantia francesa que es cobririen els desplaçaments a través de la Unió Europea dels ciutadans d’Andorra mentre no estigui tancada la negociació de Brussel·les amb els anomenats països tercers. Aquest suport permetrà els viatges a l’estranger, tant per motius de lleure com laborals, quan la Unió Europea posi en marxa l’anomenat passaport sanitari i mentre no es negocia l’acceptació dels certificats digitals emesos per Andorra. L’aval representa un respir amb perspectiva a les vacances i després de mesos de restriccions de moviments, que pràcticament s’han limitat als països veïns. Els percentatges creixents de població vacunada –amb una o dues dosis– i la caiguda dels contagis tenen un pes determinant en l’obertura de fronteres i a oferir als visitants una destinació segura. El Govern també ha d’adaptar –i ahir el consell de ministres va aprovar una modificació normativa– les condicions d’entrada a Andorra. L’eliminació de l’obligatorietat d’una prova negativa (PCR o TMA feta en 72 hores) als turistes que pernoctin més de tres nits i que viatgin amb certificat de vacunació comporta l’eliminació d’una nova barrera. Aquesta exigència no s’aplicava als visitants provinents de França, Espanya o Portugal, o dels països considerats verds pel Centre Europeu de Malalties. La situació andorrana, enclavada enmig de la Unió Europea però amb una influència limitada a Brussel·les, fa més necessari que mai comptar en situacions de crisi amb el suport dels dos estats veïns. Al llarg de la crisi del coronavirus el diàleg fluït amb Madrid i França, en aquest cas afavorit per la doble funció institucional de Macron, ha comportat evidents avantatges tant logístics com polítics. La lleialtat entre veïns, al marge de les dimensions i pes específic, és un valor que amb el pas del temps sempre es tradueix en beneficis compartits.