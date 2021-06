Actualitzada 21/06/2021 a les 06:07

La llei de transparència i accés a la informació pública, actualment a tràmit parlamentari, obligarà el cap de Govern, els ministres, els consellers generals i la resta de càrrecs electes a passar pel notari per donar fe del seu patrimoni a l’inici del mandat. L’objectiu de la llei és poder saber a final de la legislatura quin és el patrimoni de cadascun dels servidors públics en el cas que hi hagi alguna sospita d’enriquiment il·lícit per part d’alguna d’aquestes persones durant el seu pas per la política. El treball en comissió de la llei ha evidenciat, una vegada més, els dos posicionaments polítics de la majoria i l’oposició. Els socialdemòcrates demanen que la declaració del patrimoni sigui pública i que, per tant, tots els ciutadans la puguin consultar. Els demòcrates, però, s’hi oposen. I malgrat que en el treball en comissió s’estan arribant a punts d’entesa, DA ha deixat clar que fer pública la declaració no en serà un. La llei, impulsada pels grups parlamentaris de la majoria, té una gran transcendència perquè a més de marcar les normes del joc per als càrrecs públics, també dictaminarà qui i com es podrà tenir accés a la informació pública. En aquest punt, els grups de la majoria i l’oposició treballen per arribar a una entesa. El PS vol eliminar la necessitat que preveu el text de tenir un interès legítim per poder accedir a la informació. DA estudia treure el requisit però abans vol assegurar-se que el text legal no entra en contradicció amb altres lleis que s’estan treballant al Consell de manera paral·lela. El canvi seria important perquè permetria a tota la ciutadania consultar els documents sense necessitat de demostrar cap motiu concret. Està clar que hi ha punts en què la llei podria ser més o menys transgressora, però malgrat això el text que s’està treballant suposa un avançament per al Principat i posa la importància de la feina pública allà on toca, que és en deures a l’interès general i als ciutadans. Tota regulació que eviti picaresques amb allò públic i determini les regles del joc ha de ser benvinguda.