Més enllà de l'estiu

Actualitzada 20/06/2021 a les 06:27

Els ERTO, que van ser regulats per primera vegada a Andorra el maig de l’any passat, han esdevingut una mesura cabdal per frenar els acomiadaments i per donar un baló d’oxigen a les empreses. La duresa de la crisi econòmica que ha provocat la Covid-19 no ha evitat que, malgrat les suspensions de contractes, s’hagin produït acomiadaments i que el nombre de desocupats al país hagi arribat al seu rècord durant la pandèmia. Sense aquesta figura, però, de ben segur que la sagnia hauria estat molt pitjor. El Govern va apostar, en un moment d’absoluta incertesa, per una implicació important de l’Estat, que va assumir bona part dels sous dels treballadors en suspensió temporal de contracte. La pandèmia només va donar un respir durant l’estiu de l’any passat, quan la situació va permetre recuperar l’activitat econòmica en alguns sectors. La temporada d’hivern, però, va ser inexistent, cosa que va tornar a tensar, i molt, l’economia del país. Ara, de nou a les portes de l’estiu i en ple subministrament de vacunes, es comença a veure la llum al final del túnel. Els sectors econòmics esperen poder fer un bon estiu i pal·liar així les enormes pèrdues que els ha provocat la pandèmia. Malgrat aquestes bones vibracions i l’esperança de les vacunes, ningú descarta encara nous repunts sobretot després de l’estiu. Càritas i la Creu Roja, que durant els mesos més durs de la pandèmia han estat ajudant tant temporers com residents a obtenir productes de primera necessitat, alerten que encara hi ha moltes famílies amb situació de risc. Les dues entitats, a més, temen que passats els mesos d’estiu la situació pugui empitjorar, especialment perquè les empreses ja no es podran acollir als ERTO. Això, adverteixen, pot provocar un increment de persones que es trobin amb situació de vulnerabilitat. Està clar que l’economia ha quedat molt tocada i que caldrà que tothom faci esforços per mantenir les plantilles però també s’ha de ser conscient que els diners de l’Estat no són infinits.