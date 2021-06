Administració més àgil

Actualitzada 19/06/2021 a les 06:21

El ministre d’Economia va tenir ahir una jornada intensa. A primera hora del matí obria l’Andorra Business Market, un fòrum de negoci amb un centenar de participants, molts dels quals inversors estrangers, explicant les possibilitats que ofereix el país en el desenvolupament de noves activitat. Tres hores després, el marc era la comissió legislativa d’Economia del Consell General. Jordi Gallardo va informar els parlamentaris sobre la reducció dels terminis per constituir un negoci, una de les barreres més importants amb què es troben els inversors estrangers. L’auditoria prèvia sol·licitada per l’executiu aportava unes dades eloqüents que exigien una actuació immediata per part del Govern. Vuit mesos o 240 dies era el termini mitjà per formalitzar un negoci amb capital forà. El llarg i feixuc procediment convidava l’empresari a buscar països més acollidors, amb una administració al servei de la creació de riquesa. Una racionalització de la tramitació, duta a terme des del ministeri, ha permès una dràstica reducció dels termini a 122 dies de mitjana durant el 2020 i a 98 en el primer trimestre del 2021. I encara hi ha marge de millora amb la digitalització dels tràmits. La primera fase comença dilluns i permetrà obtenir via telemàtica la reserva de denominació social, que serà automàtica, i l’autorització d’inversió estrangera. A efectes pràctics un inversor internacional no haurà ni de desplaçar-se a Andorra per iniciar la tramitació. Encara queden passos per realitzar i processos per ajustar –com ara les feixugues reserves de nom comercial i d’obertura de comerç– en què es continua treballant per reduir encara més els terminis. La captació de capital estranger –que ha representat 564 milions d’euros en els darrers tres anys– té un pes molt important en l’economia andorrana. La competència entre països i fins i tot regions d’un mateix país és ferotge en aquest camp i exigeix les màximes facilitats per seduir els inversors. És una excel·lent notícia que una de les principals barreres ja estigui en procés de demolició.