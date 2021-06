Alleujament

Actualitzada 17/06/2021 a les 06:35

Si hi havia una decisió esperada per la població des de fa setmanes, un cop restablerta la mobilitat transfronterera, era l’eliminació de l’obligatorietat de la mascareta en espais oberts o en reunions de treball entre persones immunitzades. La pandèmia ha canviat els nostres hàbits de vida i ens ha obligat a extremar les mesures de precaució, com la distància social o la higiene. El progressiu restabliment de la normalitat continua ara amb l’eliminació de la mascareta, que no tan sols comportarà una millora del confort i la qualitat de vida, sinó que té un caràcter simbòlic. Per arribar-hi la societat ha hagut de fer molts esforços, alguns de voluntaris i altres avalats per la normativa. En el cas d’Andorra la ciutadania ha complert de manera disciplinada i generalitzada, fent gala d’un compromís col·lectiu imprescindible per frenar els contagis. L’altre cavall de batalla ha estat el de la vacunació massiva, impulsada pel ministeri de Salut. La immunització és la millor garantia per frenar un virus que ha fet estralls i protegir els col·lectius més vulnerables. Aquesta fita –la retirada de la mascareta– no s’hauria aconseguit si no s’hagués vacunat amb una dosi o les dues més del 50% de la població d’edat superior als setze anys i si, a conseqüència d’aquesta política, l’hospital no tingués pacients de Covid i el nombre de contagis no caigués cada setmana. La lluita contra el coronavirus no s’ha acabat, ni tan sols està guanyada. És necessari mantenir el respecte escrupolós de les mesures del ministeri de Salut, utilitzar la mascareta on calgui, especialment en espais afavoridors de l’expansió del virus, mantenir la distància física, tant a l’interior com a l’exterior, i evitar les multituds. Igualment caldrà continuar conscienciant les persones no inscrites encara en el registre de vacunació dels avantatges individuals i socials que comporta. La presència de la mascareta al carrer és un recordatori permanent que el virus continua entre nosaltres. Haurem de fer un sobreesforç mental per tenir present que encara no ha marxat.