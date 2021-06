L'heliport definitiu?

Actualitzada 16/06/2021 a les 06:06

Descartat definitivament l’aeroport de Grau Roig sembla que el futur heliport nacional pren forma. Serà la quarta possible ubicació després que amb l’arribada de Toni Martí al Govern es fixés aquesta instal·lació com una prioritat per dotar el país de noves vies de comunicació amb l’estranger i com una palanca més de la diversificació econòmica i del sector turístic. Han passat nou anys però encara està molt present la disputa amb el comú d’Andorra la Vella i els veïns pel Patapou o les mobilitzacions ciutadanes de menor intensitat però capaces de fer girar els comuns inicialment favorables i tombar els projectes de la Comella o les Tresoles. El context sembla molt més favorable aquesta vegada. El comú de la Massana, proactiu a apostar per una instal·lació que considera que crearà riquesa a la parròquia, va proposar dues ubicacions: Beixalís i el pla de la Caubella, a Pal. Finalment la ubicació escollida ha estat la de dins del domini esquiable de Vallnord, que presenta com a gran actiu la distància respecte als nuclis urbans, important especialment per l’impacte acústic, i les trajectòries de sobrevol netes i a gran altura tant cap a Espanya com a França. La llunyania és precisament també el punt feble del projecte encara que assumible per un Govern que no està disposat a trepitjar més ulls de poll. El telecabina de la Massana i hipotèticament el telefèric de Carroi poden contribuir a corregir aquest dèficit. El comú, alhora, ha vist la Caubella com una oportunitat de substituir l’heliport privat de la Massana, situat molt a prop de la població, d’aportar una nova via entrada a l’estació d’esquí de Pal i de reduir el temps d’intervenció aèria a la zona en cas d’accidents. La ubicació és una decisió fonamental però tot just és la primera pedra, encara que el ministre Jordi Gallardo sembla disposat a posar fil a l’agulla. Les licitacions per a l’execució i, sobretot, per a l’explotació de la instal·lació marcaran el pols del procés d’una infraestructura clau que, per anteriors experiències, no estarà exempta de crítiques i obstacles.