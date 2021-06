Actualitzada 14/06/2021 a les 06:30

La crisi econòmica que ha provocat la pandèmia de coronavirus ha deixat molt tocades les arques d’un Estat que s’ha vist abocat a posar diners que no tenia previst en els pressupostos perquè els efectes de la mateixa hagin estat menys dolosos per al conjunt de la ciutadania i el teixit empresarial. Sense una màquina de fabricar diners, el Govern s’ha vist obligat a tirar de veta de dues empreses que sempre tenen beneficis, Andorra Telecom i Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), de les quals l’Estat és l’únic accionista. De l’operadora n’ha rebut el 2020 24,6 milions d’euros, després que en dues juntes generals extraordinàries la companyia decidís donar a l’executiu 20,8 milions primer i 3,8 després, amb càrrec a reserves d’Andorra Telecom. També computables als resultats del 2020 però que el Govern rebrà durant el 2021, s’han de sumar 17 milions més corresponents a la totalitat del benefici que va obtenir l’operadora que es distribuiran com a dividends a l’únic accionista de l’empresa. L’Estat, d’altra banda, va rebre l’any passat 24,2 milions d’euros del dividend corresponent al benefici del 2019. En aquest cas, no va ser el 100% dels guanys com ve succeint des de fa anys, sinó que, a petició dels rectors d’Andorra Telecom, la junta general d’accionistes de l’operadora va decidir repartir en dividends només el 72,6% dels 33,2 milions de benefici obtingut. FEDA, per la seva banda, va decidir donar 10 milions de les seves reserves a l’Estat per sufragar les despeses extraordinàries provocades per la Covid i distribuirà enguany en dividends el 30% dels 12,6 milions de benefici obtinguts el 2020, és a dir, 3,8 milions. Si es fa una suma, la telefònica i l’elèctrica, comptant els beneficis del 2020 i les aportacions extraordinàries, donaran uns 55,3 milions d’euros a l’Estat, uns diners que no estaran a les seves reserves. En moments crítics com l’actual es pot tirar de veta d’empreses de l’Estat amb beneficis, però s’ha de fer amb cap i sense que es converteixi en quelcom habitual com està passa amb els guanys d’Andorra Telecom.