Actualitzada 11/06/2021 a les 06:28

La informació és el millor antídot per als rumors, els malentesos, les alarmes o les teories conspiranoiques. Internet ha alterat la comunicació política tradicional contribuint a la propagació d’opinions poc contrastades o directament fake news. El nostre gran avantatge és la petitesa i la proximitat, que permeten el contacte directe amb la població. La combinació de les trobades presencials i telemàtiques permeten a l’administració i als gestors polítics presentar les grans qüestions de manera pública i respondre, mirant als ulls, a les preguntes i dubtes dels ciutadans. I a aquest exercici de transparència és al que es van sotmetre el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, dimecres a Ordino sobre el centre de recerca immunològica de Grifols. Ho van fer acompanyats del cònsol d’Ordino i de dos dels màxims directius de la companyia. Es va informar obertament sobre els principals pilars del projecte sense limitacions temàtiques ni de volum de preguntes, amb especial referència a les qüestions que han aixecat més polseguera com ara la bioseguretat, l’experimentació amb animals o la compatibilitat amb la condició d’Ordino com a reserva de la biosfera. Les alarmes al voltant del nivell de seguretat tres van quedar esvaïdes en constatar-se que és compartida per un gran nombre d’institucions acadèmiques i centres sanitaris d’arreu, com ara el mateix hospital Nostra Senyora de Meritxell. Les argumentacions, entenedores tot i el rigor tècnic, només han refermat la confiança en un projecte de país que no tan sols ens col·locarà en el mapa mundial de la investigació, sinó que obre la porta a un nou sector, el biotecnològic, de gran valor afegit. En definitiva, que aportarà reputació i generarà riquesa. Després de la reunió hi seguirà havent ciutadans que legítimament s’oposaran al projecte, però ningú no podrà acusar els promotors de no haver donat la cara, no haver compartit informació d’interès per a la població o d’amagar-se darrere dels PowerPoint o els tecnicismes.