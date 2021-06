Marejar la perdiu

Actualitzada 10/06/2021 a les 06:04

Una estratègia en política és no afrontar de cara els problemes. Davant qualsevol iniciativa inviable o agafada pels pèls, en lloc de tallar d’arrel el debat es posa en un calaix i es mareja la perdiu esperant que s’oblidi o que acabi caient pel seu propi pes. I això és el que ha acabat passant amb el projecte de l’aeroport de Grau Roig, impulsat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i, de manera específica, per l’expresident Miquel Armengol. No és necessari sol·licitar cap informe mediambiental per constatar l’impacte sobre la vall de la construcció d’una gran infraestructura aeroportuària, que a més afectaria l’activitat d’un dels motors turístics com és l’estació del Pas de la Casa-Grau Roig. La Cambra va presentar els dos informes de viabilitat que avalaven la construcció de l’aeroport el juny del 2019. Un any abans, però, la idea ja havia estat presentada a les principals institucions del país. Els escassos defensors del projecte van veure en les restriccions de mobilitat amb els països veïns durant la pandèmia un argument extra per reivindicar aquesta infraestructura en territori propi per afavorir la sobirania en matèria de comunicacions, oblidant que les restriccions a pràcticament tots els països haurien impedit igualment volar a Andorra. Han estat necessaris tres anys perquè el Govern, amb la boca petita, hagi dit “no” a l’aeroport. Ho ha fet escudant-se en l’informe de l’Organització d’Aviació Civil Internacional (OACI), que descarta la viabilitat d’un projecte des de la perspectiva econòmica, de model de negoci, de seguretat i de cost. I en aquests tres anys i escaig, no tan sols han corregut riuades de tinta amb el polèmic projecte i s’han aixecat veus d’alarma a França, les autoritats també hi han perdut temps i recursos i s’hi ha invertit molt diner públic. Si el Govern s’oposava al projecte i reiterava l’aposta per l’aeroport de la Seu, per què ha deixat que el debat prengués volada? Gestionar és prendre decisions polítiques amb el menor cost i temps possible en lloc d’esperar que tercers resolguin la papereta