Actualitzada 09/06/2021 a les 07:22

La CASS ha hagut de fer front al llarg de la pandèmia a un canvi de paradigma. La gestió de milers d’expedients de suspensions totals o parcials del contracte de treball, l’increment de les baixes i la posada en marxa de la teleassistència mèdica a conseqüència de l’aïllament dels positius i el contactes ha multiplicat la feina d’una maquinària ja per si mateixa prou complexa. L’estructura de la CASS ha estat la crossa que ha permès que el Govern activés les polítiques de suport al teixit productiu. El nostre sistema de salut, un model híbrid publicoprivat i finançat conjuntament per la Seguretat Social i els usuaris, ha demostrat prou múscul per fer front a la crisi sanitària més important de la història. La capacitat de destinar recursos a afrontar el coronavirus no ha de fer oblidar, però, la situació que afronta la CASS, amb un dèficit de la branca de salut anual de 40 milions d’euros que assumeix l’Estat a través de transferències. La necessitat de conjugar la millora assistencial sense disparar la despesa és un dels neguits del consell d’administració, que combina amb altres qüestions transcendents com ara la viabilitat del sistema de pensions. El debat sobre el tercer pagador, que permetria a l’assegurat no anticipar els diners de proves o medicaments, aflora puntualment. El neguit del president de la CASS per l’efecte inflacionari de l’aplicació de la mesura és del tot comprensible però també ho és que, des d’una perspectiva social, l’avançament pot ser dissuasiu per a proves i tractaments prescrits pel metge, especialment en moments amb moltes famílies en dificultats. L’amenaça de l’abús no ha de justificar mantenir un procediment que afecta els usuaris més vulnerables. La qüestió de fons, però, té més amplitud: quin sistema sanitari volem i com el paguem perquè ni la CASS pot fer front a l’espiral d’increment ni l’Estat disposarà de més diners sense augmentar els impostos. La urgència exigeix afrontar el futur de les jubilacions però després tocarà parlar de finançament, proveïdors i usuaris.