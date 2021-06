La demanda que s'eternitza

Actualitzada 07/06/2021 a les 05:59

El Govern ha reaccionat a l’evidència que la pandèmia està tenint efectes palpables en la salut mental d’una part de la població, intensificant les patologies, impulsant un programa que incorpora psicòlegs privats i que tindrà finançament públic per tal d’atendre les persones que pateixin algun trastorn derivat de la crisi sanitària. Una iniciativa que malauradament ha nascut immersa en una polèmica que n’ha acabat retardant l’arrencada però que ara ja sembla resolta. Aquest és un pas inèdit perquè incorpora per primer cop psicòlegs de l’àmbit privat en el sistema de Salut públic. És també una iniciativa puntual pendent de la definitiva que ha de ser la incorporació dels psicòlegs a la cartera de serveis, una demanda llargament reclamada pel col·lectiu i que ara s’haurà de reprendre a la tardor. El moviment del Govern evidencia no només l’impacte de la Covid, sinó també que els recursos públics –centralitzats en el servei de Salut Mental de l’hospital– són insuficients per atendre’l. Amb el programa impulsat s’aconsegueix organitzar una estructura de manera més ràpida i també testar la coordinació i la derivació de pacients, pràctica que pot servir per quan s’estabilitzi la incorporació de la psicologia al sistema de Salut públic, que ha de ser la meta final i ara amb més motivació que mai. Ara bé, el col·lectiu professional ha de ser conscient que segurament les condicions no seran equiparables a les de la consulta privada. La discussió sobre el programa impulsat pel Govern ha evidenciat el neguit per les tarifes i a que la fixada per aquesta iniciativa (36 euros) consolidi un precedent futur. L’executiu els ha tranquil·litzat en aquest sentit però alhora manté aturades les demandes de la resta de professionals sanitaris convencionats a la CASS que reclamen la revisió a l’alça dels preus des de molt abans de la pandèmia i això també ho haurà de posar a la balança. La nova junta del Col·legi i el ministeri de Salut tenen el repte de trobar el millor encaix per tal de facilitar a la població l’accés a aquests tractaments.