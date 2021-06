Suport reforçat al Govern

Actualitzada 01/06/2021 a les 06:29

El Govern està d’enhorabona. La publicació dels resultats de l’enquesta política del Centre de Recerca i Estudis Sociològics li ha deparat els millors resultats obtinguts des del 2012, any del primer estudi. Si històricament l’executiu sembre s’ha mogut dècimes amunt o avall del 5, l’equip liderat per Xavier Espot ha obtingut un 6,7 de valoració, una dècima més que el 2020 i dos punts més que el 2019. La percepció ciutadana està estrictament relacionada amb la gestió de la pandèmia des de l’òptica sanitària, econòmica i social, que ha monopolitzat els esforços en el darrer any i mig. Els bons resultats són encara més notables en el cas d’Espot, que obté un 7,3 de nota a molta distància de Jordi Gallardo (5,6), Carles Naudi (5,4), Pere López (5,3) i Josep Pintat (5,3). La satisfacció de la ciutadania amb l’actuació de les autoritats es fa extensiva per l’atenció que suscita, de manera general, la política. Amb dades a la mà des del 2013, mai un percentatge tan elevat (55,6%) es declara molt o bastant interessat per la política ni havien estat tan ben valorats els polítics de manera general. Mai abans, ens atreviríem a dir, un volum tan important de ciutadans havia percebut que les actuacions dels dirigents afectaven tant el seu dia a dia com durant la crisi de la Covid-19. El suport al Govern es faria extensiu a unes eventuals eleccions, en què l’enquesta apunta una victòria amb majoria absoluta de Demòcrates per Andorra, que sumaria suports en detriment de la resta de forces, que caurien estrepitosament. Tot i que l’elevat percentatge de ciutadans que no es pronuncien recomana assumir amb reserves les dades, és cert que marquen de manera evident com Xavier Espot i el seu partit han estat capaços de capitalitzar la tasca de Govern. Aquest suport ampliat i el vot de confiança ha de ser, a l’equador de la legislatura, un important coixí per a l’executiu per afrontar qüestions complexes post-Covid com el deute públic, l’espinosa negociació de l’acord d’associació amb la UE o la reforma del sistema de pensions.