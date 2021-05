Informe contundent

Actualitzada 31/05/2021 a les 06:28

L’informe de l’Autoritat Aeroportuària d’Andorra és prou contundent per començar a parlar amb claredat i deixar l’ambigüitat per por a ferir sensibilitats de persones i organismes influents. Tothom està d’acord que la millor opció és disposar d’un aeroport propi en territori andorrà, en termes de sobirania, de no dependre de decisions d’un altre govern, de comoditat per als passatgers i l’opció de tenir unes instal·lacions adaptades per a avions de més recorregut i, per tant, amb més destinacions a l’abast. Però cal ser realista i saber el que es vol i el que es pot, i per les opinions de molts especialistes en aquest àmbit, l’aeroport a Grau Roig comportaria molts problemes per la seva ubicació, a més que seria etiquetat com una instal·lació de màxima dificultat per als pilots, fins i tot per als més experimentats. En aquest paquet de pros i contres s’ha d’afegir l’impacte mediambiental que, per molt que es vulgui minimitzar, seria també important en una zona de valor ecològic. L’informe de l’Autoritat Aeroportuària és contundent en referència al projecte que tan fermament s’ha defensat des de la Cambra de Comerç, i el que més crida l’atenció és que en el document s’assenyala que les companyies comercials no estarien disposades a volar fins a Grau Roig, a banda que els avions haurien de tenir seients buits per raons de seguretat perquè es tracta d’una zona on les condicions meteorològiques són sovint poc favorables per als aterratges o enlairaments. El Govern s’ha manifestat molts cops partidari de seguir apostant per l’aeroport de la Seu d’Urgell, a tan sols 30 minuts del centre del país, una distància envejable si es compara amb la majoria d’aeroports de les ciutats més importants. Però l’executiu, alhora que es decanta per Andorra-Pirineus, deixa oberta la porta a l’opció que tant agrada a la Cambra. Aquest informe no tanca el debat, però difícilment el proper que arribarà de l’OACI variarà molt. S’ha de veure si el canvi de presidència a la Cambra implica un canvi també de posicionament sobre aquest tema.