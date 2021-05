La normalitat amb AZ

Actualitzada 30/05/2021 a les 06:28

En cap país s’ha pogut triar vacuna. S’ha subministrat les que tocaven en funció de l’edat i de la disponibilitat i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, sovint més per criteris polítics que purament científics. Països com la Xina o Rússia han administrat la vacuna pròpia sense opció de triar, això sí, de manera voluntària, com de moment es fa arreu del món. A Andorra el canal de subministrament, a banda de Covax, han estat Espanya i França, i fa poc es va agregar Portugal en un gest que cal remarcar. En la primera tongada França va enviar vaccins d’AstraZeneca en comptes de Moderna, com s’havia anunciat. I Espanya Pfizer, com s’havia anunciat des d’un inici. Ara, França ha tornat a enviar AstraZeneca i aquest cop, en paraules del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, a petició d’Andorra, ja que se’n podrà disposar molt abans davant els problemes per subministrar vacunes a tots els països que té la farmacèutica Moderna. Així, s’arribarà a un grau d’entre un 60% i un 70% de la població vacunada de cara a l’estiu, ja que durant el mes vinent també s’esperen 30.000 dosis des de Portugal (separades en dues remeses de 15.000 cada una) i dos lots de Pfizer més des d’Espanya, a partir del 7 de juny. Pràcticament estarem en la immunitat de ramat, cosa que implica que és més difícil que aquesta infecció s’encomani en una comunitat perquè són moltes les persones vacunades. Ningú dubta de l’eficàcia del vaccí, tot i que, per exemple a Espanya el ministeri de Sanitat ha tornat a demanar a les comunitats autònomes que administrin la vacuna de Pfizer com a segona dosi en aquelles persones en què s’hagi injectat AstraZeneca com a primera presa. Són els polítics els que han creat aquesta nebulosa de recels entorn del producte d’Oxford. Dinamarca l’ha deixat de distribuir completament. Al Regne Unit, la vacunació ha estat un èxit. Andorra necessita protegir la salut dels ciutadans i retornar aviat a la normalitat i és l’opinió dels metges la que preval, i aquests donen la raó al ministeri.