Adjudicació digital

Només amb un cop d’ull a la proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain, coneguda com a llei d’actius digitals, se’n constata la complexitat conceptual i tècnica. El creixement exponencial de les criptomonedes, nou objecte d’interès dels inversors internacionals, però també d’altres actius digitals com les obres d’art, exigeix un marc regulatori no tan sols per protegir consumidors, sinó per obrir-se a noves activitats. La perícia de les empreses analògiques, com els bancs, per adaptar-se als nous models de negoci i dels governs per crear les condicions per al desenvolupament del blockchain i els actius digitals poden impulsar la creació de riquesa. El Govern i les tres forces del tripartit han prioritzat la promulgació de la legislació marc treballada i presentada al Consell pels mateixos grups de la coalició. La dificultat de la regulació i la necessitat de preservar al màxim els estàndards antifrau i transparència del sistema financer i els compromisos internacionals de prevenció del blanqueig fan necessari el suport especialitzat en forma d’assessorament. És necessari tant per als grups parlamentaris que l’han promogut, com per al Govern, que tot i que no té potestat legislativa n’ha de fer un seguiment acurat perquè el text sigui aplicable i compatible amb altres regulacions, i també per a l’oposició. No és d’estranyar que el ministeri de Finances requereixi suport, encara que ja resulta molt més anòmal que el justifiqui al BOPA com a assessorament per a la redacció de les esmenes. El mateix ministre va sortir al pas reconeixent “una imprecisió major” en l’edicte davant la ira de l’oposició, que hi veu des d’invasió competencial fins a finançament irregular al grup. El Govern tindrà l’oportunitat de donar explicacions al Consell. Haurà de ser més convincent del que ha estat fins ara, tot i el mea culpa entonat, justificant l’import i l’objectiu buscat per demostrar que no és el que sembla.