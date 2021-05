Avenç amb el Codi de família

Actualitzada 25/05/2021 a les 06:06

El nou Codi de família, que es preveu que pugui ser aprovat després de l’estiu, incorpora modificacions substancials que tindran afectació per a tota la població. El text pretén modernitzar la legislació vigent i actualitzar-la tenint en compte la quantitat de formes de família existents. Un dels canvis més rellevants que s’incorporen a la llei elaborada pels tres grups de la majoria és que ja no serà necessari que una parella al·legui les causes per demanar el divorci, sinó que es podrà fer directament i de forma unilateral. La principal novetat en aquest sentit és que ja no s’haurà de seguir un primer procediment de separació per posteriorment divorciar-se, sinó que es podrà obtenir de forma directa si es considera oportú. També es canvien altres qüestions com ara la terminologia per a les unions civils entre persones del mateix sexe, que passaran a denominar-se casaments, evitant així utilitzar la paraula matrimoni, que es reserva per a les unions canòniques. Malgrat això, en el text es defineix el casament com una forma de matrimoni. Una altra modificació que s’introduirà en aquesta llei a través de les esmenes permetrà als trans canviar de nom i de gènere. Es tracta d’una demanda reiterada del col·lectiu, que actualment no pot modificar les seves dades al Registre civil. El canvi, que s’està treballant conjuntament entre DA i el PS, fa un pas endavant amb els drets de les persones transgènere, sense necessitat que hagin hagut de passar per una operació. Falta encara per definir detalls específics sobre aquesta esmena, com ara a partir de quina edat es permetrà fer el canvi al Registre civil en cas de les persones menors d’edat, un aspecte que pot portar més debat entre els grups parlamentaris. Així mateix, es vol aprofitar el treball en comissió per incorporar també legislació relacionada amb les famílies reconstituïdes, entenent que és una casuística cada vegada més habitual. Tot plegat suposa un avenç necessari per adaptar la legislació a les noves realitats de la societat i de les relacions humanes.