Un 12% més pobres

Actualitzada 26/03/2021 a les 06:22

Quan es parla del producte interior brut (PIB) molts ciutadans arruguen el nas com si aquest fos un concepte d’altes finances. És, no obstant això, un indicador molt útil perquè permet mesurar la riquesa que genera un país, que després es pot desgranar individualment amb el PIB per capita. No hi havia dubtes que la pandèmia i la crisi econòmica que se’n deriva ens han empobrit. L’estimació realitzada pel servei d’Estadística quantifica la caiguda real durant el 2020, que se situa en el 12%, un descens molt accentuat. El virus ha capgirat la tendència després de sis anys seguits de creixement. Per avaluar la intensitat del desplomament només cal remetre’s a l’any 2012, el de més intensitat de la crisi immobiliària i financera, que es va tancar amb un descens del 5%. De fet, durant aquests sis exercicis consecutius el creixement acumulat de l’economia andorrana va ser de l’11,9%, és a dir, en termes de PIB ens hem col·locat al nivell del 2013. L’alta dependència del turisme i del sector serveis també tenen una incidència directa en l’evolució, un punt pitjor que a Espa­nya i molt lluny de França (-8,2%) i la mitjana de la Unió Europea (-6,4%). Les perspectives per al 2021 no conviden a l’optimisme després que s’hagi perdut la temporada d’hivern per l’evolució de la pandèmia i les restriccions del trànsit transfronterer de persones. L’evolució de les vacunacions a tot Europa, molt més lenta que les projeccions inicials, tampoc fa preveure una eufòria turística a l’estiu. Ens hem de resignar a un nou exercici de caiguda d’activitat que obligarà el Govern a destinar recursos a donar suport al teixit productiu, molt castigat ja per un any de crisi, a les famílies i a articular programes d’estímul. Les finances de l’Estat es troben seriosament compromeses però caldrà fer esforços perquè si bé s’augura que quan la situació es normalitzi el creixement serà notable, molts negocis no hi arribaran sense ajut. Primer cal salvar les persones i els negocis, per aquest ordre, i després ja veurem com retornar el milionari deute públic.