Primera visita del rei espanyol

Actualitzada 25/03/2021 a les 06:14

Els reis d’Espanya, acompanyats de la ministra d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, inicien avui la primera visita d’Estat a Andorra, una fita d’especial significació per al Principat. El viatge es troba emmarcat en la celebració de la XXVIII Cimera Iberoamericana del 21 d’abril. El cap d’Estat espanyol tradicionalment es trasllada les setmanes prèvies al país que acull l’esdeveniment per aprofundir en les relacions bilaterals i reforçar el posicionament espanyol, especialment a l’Amèrica llatina. La pandèmia, que va obligar a l’ajornament de la trobada dels caps d’Estat i de Govern iberoamericans i a reformular-ne el format diverses vegades, ha volgut que la visita coincideixi amb un moment transcendent de les relacions entre els dos països, amb restriccions de la circulació transfronterera de persones, l’assumpció espanyola del lliurament de bona part del contingent de vacunes a Andorra o el debat a les Corts sobre paradisos fiscals amb el rebombori dels youtubers com a rerefons. També coincideix amb un període convuls de la Casa Reial espanyola per la marxa a Abu Dhabi i la regularització fiscal del rei emèrit, Joan Carles. Al marge de tots aquests condicionants de context, aquesta primera visita d’Estat, que anticipa la que el mateix Felip VI realitzarà en poc menys d’un mes, s’inscriu en la normalitat de les relacions internacionals i resol un fet anòmal com ha estat que mai cap monarca espanyol hagi visitat oficialment un país veí i amb una important comunitat espanyola. Significa alhora un reconeixement ple de la Corona a la sobirania i estructura institucional del Principat, esvaint qualsevol dubte o especulació. El viatge també representa una oportunitat per al Govern i per a Andorra que, aprofitant el ressò mediàtic de les visites reials, pot presentar-se davant d’Espanya i del món com un Estat d’acollida lleial i cooperador, lluny dels estereotips i prejudicis amb els quals se’ns acostuma a jutjar i que llasten la nostra imatge exterior.