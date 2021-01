Vacunes i cribratges

Ja han aterrat les primeres vacunes pfizer i en poques setmanes començarem a rebre les Moderna i les AstraZeneca. La resposta ciutadana serà clau si hem de fer cas a l’escàs compromís amb la lluita contra el virus que denoten els cribratges educatius

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:28

Després de setmanes d’informacions contradictòries, encontres i desavinences entre els governs andorrà, espanyol i la farmacèutica Pfizer, i amb un retard sensible, per fi han arribat les vacunes. L’important ara és guanyar temps al virus amb un pla eficaç que permeti administrar-la amb agilitat al ritme que es vagin produint els enviaments. Les primeres 2.000 dosis suposaran la vacunació de 1.000 persones, una xifra baixa en termes globals, ja que cobriran poc més d’un 1% de la població, però de molt valor qualitatiu. El miler de persones immunitzades en un mes ha de representar un respir per al sistema sanitari andorrà. En primer lloc perquè protegirà un sector tan vulnerable com és els interns de les residències sociosanitàries, els més malparats per aquesta pandèmia amb uns índexs molt elevats de mortalitat. I en segon lloc, perquè garantirà la no-infecció d’un col·lectiu tan fonamental en la lluita contra la Covid-19 com són els professionals de l’hospital o les residències sociosanitàries. El mateix director general del SAAS emfatitzava a l’entrevista publicada dilluns al Diari que incrementar la capacitat de l’UCI i els respiradors per tractar un eventual increment de malalts no hauria de ser un problema, però, “si hi pot haver un cert coll d’ampolla, seria amb el personal”, que a més arriba molt cansat després de mesos de pressió. És especialment important que el percentatge de vacunació entre aquests col·lectius sigui elevat pel seu grau d’exposició al virus i la importància de la seva tasca, especialment quan repunten les hospitalitzacions i els casos greus. Com també ho serà en les futures etapes per aconseguir que la màxima població disposi d’anticossos. La predisposició, però, de determinats col·lectius no sembla la més adequada atenent a l’alarmant baix percentatge de participants en el cribratge a la Universitat d’Andorra o a les escoles. Sense un esforç conjunt i comú de tots plegats per protegir-nos i per protegir els altres no deixarem enrere la pandèmia amb l’assoliment de la immunitat de grup.