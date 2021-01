Més competència televisiva

AndorraeTVeu és el nom que Cable Mútua ha triat per entrar en el mercat televisiu nacional de la IPTV, oferint la lliga espanyola de futbol i a un preu molt competitiu. La irrupció de l’operador lauredià és tot un repte per a Andorra Telecom

Actualitzada 19/01/2021 a les 05:57

Els hàbits dels consumidors estan canviant al ritme que marquen les noves tecnologies. L’estampa dels membres d’una família asseguts junts per gaudir d’una emissió de televisió en directe va camí de la desaparició. Només la retransmissió de grans competicions esportives o esdeveniments informatius aconsegueix mantenir el caràcter més social de la TV. Els continguts audiovisuals generen cada cop més interès, però els espectadors volen triar tant els continguts com en quin moment i a través de quin dispositiu els visualitzen. Aquest nou escenari representa un repte tant per als operadors de fibra òptica com per a les cadenes de televisió convencionals. En el cas andorrà, l’anomenada IPTV, televisió a través d’internet, tenia en l’àmbit local la fibra òptica com a suport ja fos a través d’Andorra Telecom, que va arribar a una aliança amb Movistar per consolidar la implantació de la fibra òptica, com de Cable Mútua, només a Sant Julià. Aquests no són els únics actors en aquest complex mercat, que també compta amb gegants de les OTT (Over the Top) com Netflix, Amazon o HBO. La creació per part de Cable Mútua d’una plataforma, una OTT per als clients de tot el país, representa un salt qualitatiu i una seriosa competència al servei de televisió d’Andorra Telecom, que, tal com admet el mateix president del consell d’administració, el ministre Jordi Torres, davant del parlament, amb prou feines cobreix les despeses. Internet alhora també permet la creació i difusió de continguts audiovisuals des d’Andorra, sense necessitat de disposar de concessió administrativa. Suposa una amenaça al monopoli de la ràdio i televisió pública, i evidencia l’actual desfasament de la legislació del sector audiovisual. La competència, si ha d’ampliar la gamma de tarifes i ha de repercutir en la millora del servei, no només és positiva, sinó que està molt ben valorada pel consumidor, tot i que en determinades àrees com les telecomunicacions o l’energia les dimensions del país facin desaconsellable la liberalització.