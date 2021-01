'Vacunoescèptics'

L’enquesta del CRES posa en relleu que quasi un 7% de la població és contrària a les vacunes i un 37%, força reticent. Hem de confiar que l’esforç de conscienciació dels governs i els resultats de les campanyes ajudin a conscienciar els més escèptics

Actualitzada 15/01/2021 a les 06:37

La pandèmia de la Covid-19 devora l’actualitat. Són tantes les decisions polítiques que se’n deriven, amb afectació directa sobre la ciutadania, i la situació sanitària canvia amb tanta rapidesa que les notícies i informacions queden obsoletes poques hores després. La caducitat obliga a relativitzar els resultats de qualsevol informe i enquesta, especialment si fa referència a qüestions relacionades amb la pandèmia. L’Observatori del Centre de Recerca Sociològica és una excel·lent eina per mesurar amb regularitat el pols de la societat , però com tots els estudis d’aquestes característiques s’ha de tenir molt present el context en què es realitza el treball de camp. I aquest és radicalment diferent al moment en què es presenta. Les entrevistes telefòniques es van realitzar entre el 16 i el 26 de novembre, quan la segona onada es trobava en un moment àlgid –superior als 800 casos actius–, però sense una pressió assistencial molt elevada i quan les previsions respecte a la temporada d’hivern encara eren bones i després d’un estiu millor del que inicialment es podia esperar. Només des d’aquesta perspectiva es pot entendre que la principal preocupació ciutadana sigui el preu de l’habitatge i no la pandèmia, que se situa en quart lloc després de les polítiques socials, prestacions i pensions, i l’economia. L’Observatori inclou en aquesta onada qüestions específiques sobre la predisposició a vacunar-se dels ciutadans. I els resultats, en un moment en què encara no s’havien iniciat les campanyes en cap país, evidencien l’elevada desconfiança dels ciutadans respecte el vaccí tot i les recomanacions dels científics i les autoritats sanitàries, i el malaurat reguitzell de morts que s’han produït durant les darreres jornades. Cal esperar que l’avançament de la vacunació al món esvaeixi els dubtes dels més reticents perquè l’objecció de molts ciutadans fa perillar o ens allunya de l’objectiu de la immunitat de grup, l’únic escenari que garanteix el retorn a la normalitat precoronavirus.