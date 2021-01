Malgrat que la pandèmia i la conseqüent reducció de la mobilitat han fet caure el nombre de positius al volant, encara segueix havent-hi massa conductors que agafen el cotxe després d’haver consumit alcohol.

Actualitzada 07/01/2021 a les 06:19

Els primers dies de gener acostumen a sortir publicades notícies que recullen els balanços estadístics de l’any vençut. Un dels habituals és el de les detencions per haver donat positiu al volant. Enguany la crisi del coronavirus ho ha canviat tot i, per primer cop en molts anys, les detencions per alcoholèmia s’han reduït. Ho van fer un 21% respecte a l’any 2019. La policia, d’altra banda, va publicar ahir el balanç de l’habitual campanya de Nadal per detectar conductors circulant sota els efectes de l’alcohol. El cos d’ordre ha detingut 41 persones per donar positiu per sobre del límit penal i dels 1.573 controls efectuats, un 4,6% han detectat conductors ebris. Més enllà de l’excepcionalitat d’un 2020 marcat per la reducció de la mobilitat, és una evidència que la conducció sota els efectes de l’alcohol és una xacra amb la qual no és possible acabar. El creixement en els positius que es va trencar l’any passat és atribuït per la policia pel fet que es fan més campanyes i controls. Unes accions que ha potenciat amb l’objectiu de lluitar contra el consum d’alcohol al volant. La presència policial a la carretera és un element per augmentar la seguretat. Els controls esdevenen una arma dissuasiva per a qualsevol conducta imprudent al volant: ho són contra el consum d’alcohol, però també contra l’excés de velocitat o distraccions perilloses com ara l’ús del telèfon mòbil. Que hi hagi detencions és una dada que alarma perquè evidencia que malgrat la insistència dels missatges que alerten sobre el perill del consum de begudes alcohòliques o d’estupefaents quan s’ha de conduir encara hi ha qui comet l’error de fer-ho, posant-se en risc i posant en risc la resta d’usuaris de la carretera. S’ha d’insistir amb les campanyes, fer-ne més i més sovint amb l’objectiu de reduir els positius. I la vigilància en cap cas s’ha de relaxar. El comportament del conductor és un element clau per reduir la sinistralitat. A les administracions els hem de reclamar fer vies cada cop més segures i als conductors, que siguin responsables i prudents.