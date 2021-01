Reduir els residus

Cal continuar i incrementar les polítiques per reduir el nombre de residus que es generen al Principat. Cal continuar incidint en els residents perquè en generin menys i també en els establiments que viuen dels turistes.

Actualitzada 04/01/2021 a les 06:14

Amb tota seguretat, l’any 2020 trencarà la tendència alcista quant a la generació de residus al Principat. Un exercici amb gairebé set mesos sense turistes, amb la gran majoria d’hotels tancats i amb les estacions havent d’aturar d’un dia per l’altre la temporada i que no l’han començat fins dissabte, hauria de fer caure dràsticament el nombre de tones de residus generats al Principat. Les últimes dades publicades, corresponents a l’exercici 2019, assenyalen que Andorra va generar aquell any 264.000 tones de residus i deixalles. El país només va ser capaç de tractar 40.996 tones dins les seves fronteres i cal tenir en compte que unes 10.000 provenien de l’Alt Urgell, arran del conveni que es va signar fa uns anys amb la Generalitat de Catalunya per importar i cremar aquests residus al forn incinerador. Destaca el fet que Andorra exporta entre quatre i cinc vegades més residus dels que pot tractar dins les seves fronteres. L’any 2019 en va traslladar, majoritàriament a Catalunya, un total de 223.168 tones. Del total, 53.358 tones corresponien a runes i 126.836 a pedres i material terri per a la producció d’àrids. Més enllà del més que probable descens de residus generats que hi haurà l’any que recentment hem conclòs a conseqüència de la crisi sanitària i econòmica provocada per la pandèmia, és imprescindible continuar amb les campanyes del Govern perquè la població generi un nombre inferior de residus. Cal incidir en els residents i també en aquells establiments que viuen del turisme. Els vuit milions de visitants que Andorra va tenir el 2019 són els que generen la majoria de residus i cal facilitar als negocis que els reben les eines per reduir les deixalles i per poder reutilitzar alguns materials. Respecte al forn incinerador encara hi ha espai per poder incrementar el nombre de tones de residus tractats i intentar reduir la quantitat que es trasllada fora del Principat. L’any 2019 es van realitzar gairebé 10.000 viatges per transportar residus a l’estranger, un fet que també genera una gran contaminació.