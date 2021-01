El perill d’una tercera onada de la pandèmia està més viu que mai després de l’increment de casos i hospitalitzacions dels darrers dies. Salut encara ha de registrar els contagis de les festes, fet que pot augmentar la pressió sanitària.

Actualitzada 03/01/2021 a les 06:17

Les xifres sanitàries de les darreres tres jornades fan indicar que Andorra va camí de la tercera onada de la pandèmia si és que la segona havia finalitzat. Des del dijous 31 de desembre fins ahir, el ministeri de Sanitat ha registrat 183 nous casos positius de coronavirus. I el que és més greu és que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària veu com la pressió a l’hospital augmenta passant dels 17 hospitalitzats de dijous als 26 d’ahir, quatre d’ells a la unitat de cures intensives. Una UCI de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell que també veu incrementada la pressió, ja que dijous només comptava amb una persona ingressada, l’única que, de moment, necessita respiració assistida. A la planta Covid del centre sociosanitari El Cedre hi ha cinc padrins ingressats, provinents del brot que hi hagut a la Salita. Que es confirmi l’arribada de la tercera onada de la pandèmia dependrà dels positius que es registrin en els propers dies. Tot fa pensar que augmentaran, ja que els contagis que s’estan registrant en els darrers dies no s’haurien produït en la seva majoria en les dates més destacades del principi de Nadal. De la mateixa manera, caldrà esperar al retorn dels nacionals i residents que han marxat aquests dies a l’estranger a passar les festes amb les seves famílies, una part dels quals podria donar positiu. Si finalment es produeix la temuda tercera onada del coronavirus, Andorra la podrà entomar amb el sistema sanitari relativament descansat, per la reducció en els contagis i els ingressos que s’havia anat produint fins als darrers dies. D’arribar coincidirà amb l’inici de la vacunació al Principat, la petita llum al final del túnel de la crisi sanitària i econòmica derivada de la pandèmia. Ahir, d’altra banda, van obrir les estacions d’esquí, tot i que només per als residents. Un altre bri d’esperança que està pendent de l’evolució de la pandèmia als països veïns. Tot fa pensar que Catalunya endurirà les mesures restrictives després de Reis. Està per veure què farà França. Encara ens queden setmanes de lluita contra la Covid-19.