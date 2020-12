Mecanismes àgils

La Covid-19 ha ocupat aquest any el gruix de l’activitat de l’executiu. La crisi,

que s’allargarà encara durant mesos, farà necessari destinar molts recursos públics a donar suport a les empreses i a les persones en situació de precarietat

Actualitzada 31/12/2020 a les 06:13

El Govern va aprovar ahir el reglament que regula la segona fornada de les suspensions temporals del contracte de treball, conegudes popularment com a ERTO, i les reduccions de jornada laboral. Es tracta de la normativa específica que desenvolupa la llei aprovada pel Consell General el 4 de desembre de mesures excepcionals i urgents. La llei marc, que també inclou els ajuts a autònoms, el fraccionament d’impostos o la rebaixa de lloguers, ja atorgava al Govern marge per establir les empreses beneficiàries dels ajuts i el període de vigència. És fonamental que l’executiu disposi d’eines que li permetin actuar amb la màxima celeritat i sense sotmetre’s a feixucs procediments per corregir l’impacte sobre el teixit productiu de la caiguda general d’activitat. L’evolució de la pandèmia tant internament com en els països veïns té un efecte directe en el compte d’explotació de les empreses, com es visualitza a la perfecció en el sector de l’esquí, sotmès a la màxima incertesa, i pot provocar la caiguda de molts negocis abans que es produeixi l’anhelat retorn a la normalitat. El consell de ministres va donar llum verd ahir mateix la possibilitat que les estacions i les botigues de lloguer de material d’esquí puguin acollir-se als ERTO de manera excepcional així com la rebaixa del cent per cent de la factura elèctrica de les estacions del desembre derivada de la utilització de ginys mecànics i fabricació de neu artificial. No són les darreres mesures que el Govern haurà d’aprovar per reduir l’impacte econòmic i social de la pandèmia, que ja ha fulminat les principals puntes de la temporada d’hivern. A l’increment del nombre de suspensions temporals, aquest desembre, encara basades en la primera llei, caldrà sumar el més que previsible creixement dels aturats el mes de gener amb la finalització de la primera onada dels ERTO. Alhora serà necessari analitzar aquelles empreses que tot i haver tingut una caiguda inferior al 30%, llindar que dona dret a acollir-se als ajuts, poden tenir la continuïtat compromesa.