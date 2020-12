Youtubers i enderrocs

La CASS ha optat per denunciar la youtubera que va colar-se a les instal·lacions de la clínica Santa Coloma, un equipament sense cap ús des de l’any 1994 i que, a més de suposar un risc per a la seguretat, malmet la imatge de la zona

Actualitzada 30/12/2020 a les 07:12

L’enregistrament per part d’una youtubera de l’interior de l’antic Centre Hospitalari d’Andorra ha tornat a posar en l’agenda informativa aquest equipament sanitari. La clínica Santa Coloma, com era coneguda popularment, va tancar portes el 1994 en finalitzar la construcció de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, que es va allargar un lustre. El trasllat va tenir una clara motivació de seguretat en incloure’s aquella zona del Solà d’Andorra la Vella en el mapa de riscos geològics pel perill de despreniment de roques. El vídeo penjat a les xarxes que s’ha viralitzat no té cap afany de denúncia ni pretensió informativa. Senzillament forma part d’una categoria d’enregistraments anomenats d’exploració urbana, que només subratllen l’audàcia i valentia del youtuber de torn per colar-se en llocs prohibits i/o abandonats. Tot i que no citava ni el país ni la ubicació específica, cal pressuposar per evitar denúncies, no és gaire complex identificar l’equipament del qual es tracta. La reacció del fons de reserva de jubilació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), titular de l’equipament, ha estat la de presentar una denúncia a la policia en considerar els riscos per a la seguretat de les persones que es deriven d’entrar en unes instal·lacions tancades i amb els accessos tapiats i que no han estat objecte del manteniment necessari. La denúncia ha de servir igualment per evitar l’efecte crida que acostuma a acompanyar aquest tipus de vídeos i que podria convertir l’antiga clínica en un reclam. La reacció de la CASS també ha servit per conèixer la voluntat d’enderrocar finalment l’edifici al llarg de l’any vinent. Més enllà del valor simbòlic d’aquesta instal·lació i el que hi han viscut molts dels ciutadans del país, no té cap sentit mantenir-la dempeus en una zona amb perill evident de despreniments. De fet, sorprèn que s’hagi trigat més d’un quart de segle per decidir tirar a terra un edifici degradat i insalubre, sense cap opció d’ús alternatiu i que malmet la imatge del barri.