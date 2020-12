Cooperació sanitària

Andorra es beneficiarà de la cobertura dels estats veïns i de la Unió Europea per a la vacunació de la població a partir del gener, un procés que començarà amb el personal i els residents dels centres sociosanitaris, el col·lectiu més vulnerable

Actualitzada 29/12/2020 a les 06:20

La vacuna arribarà a Andorra a principi de l’any vinent. Així ho va confirmar ahir Joan Martínez Benazet en roda de premsa. El ministre de Salut va parlar d’aquesta qüestió dissabte amb el seu homòleg espanyol, Salvador Illa, que va anunciar-li l’arribada la setmana pròxima. L’acord establert pel Govern amb els dos estats veïns preveu que Espanya ens subministri la vacuna de Pfizer, ja aprovada i que va inaugurar diumenge la campanya d’immunització a tota la UE, i França la desenvolupada per Moderna, pendent de validació. Igualment es rebran 26.500 dosis de la vacuna d’AztraZeneca, desenvolupada pel projecte Covax. L’executiu, que va optar per acudir en solitari al mercat per adquirir els tests per al cribratge d’anticossos realitzats abans de l’estiu, en aquest cas ha preferit aprofitar les bones relacions amb els estats veïns en el marc de la negociació de la Unió Europea amb els grans laboratoris, una negociació duta a terme quan encara hi havia molts interrogants sobre les possibilitats d’èxit de cadascuna de les línies d’investigació de les farmacèutiques. Situacions de crisi internacional evidencien l’avantatge que suposa per als estats petits, amb escassa o nul·la capacitat negociadora amb productes amb gran demanda internacional, gaudir del suport de països més grans o organitzacions supranacionals per fer front a situacions de crisi. Alhora, des del punt de vista logístic facilita la tasca formar part d’un dispositiu més ampli per traslladar i distribuir unes vacunes amb un procés complex de conservació. Els sectors més proteccionistes, que veuen amb recels el procés d’homologació internacional i la negociació del nou acord d’associació amb la Unió Europea, tenen en aquesta crisi mundial una evidència dels avantatges de comptar amb suport exterior, sempre des de la lleialtat institucional. La cooperació internacional en tots els àmbits, de la ciència a la salut passant pels negocis o la cultura, ofereix molts avantatges, la majoria dels quals no són visibles des del curt termini.