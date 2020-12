Vacunació històrica

La Unió Europea va començar ahir la immunització col·lectiva contra la Covid-19. Una jornada simbòlica, d’enorme expectació mediàtica, que dona el tret de sortida a un procés que s’allargarà durant mesos abans no es pugui vèncer el virus

Fa poc més de nou mesos que un virus desconegut que s’havia declarat per primer cop a la ciutat xinesa de Wuhan el desembre anterior va obligar a un tancament sense precedents per protegir la població dels contagis i els sistemes sanitaris del col·lapse. No ha acabat aquest fatídic 2020 i ja s’ha engegat una vacunació sense precedents que ha de significar el principi de la fi de la pandèmia. La Unió Europea va viure ahir una jornada històrica i carregada de simbolisme protagonitzada per persones grans i professionals sanitaris i sociosanitaris que van abandonar l’anonimat en convertir-se en els primers ciutadans dels seus respectius països a rebre la dosi de la vacuna de Pfizer-BioNTech, autoritzada per l’agència europea del medicament tot just fa una setmana. Tempos de record que no signifiquen que el risc hagi desaparegut o estigui a punt de fer-ho. Ho van repetir responsables polítics d’arreu coincidint amb aquesta jornada d’expectació. Caldrà seguir vigilant els propers mesos, no queda més que seguir cuidant-se i cuidant els altres amb normes que ja formen part de la nostra quotidianitat. A Andorra s’espera que el Govern doni detalls dels plans de vacunació aquesta setmana després que el cap de l’executiu anunciés que s’havien demanat 60.000 dosis als dos països veïns i que podrien arribar (la primera quantitat que finalment s’enviés) abans que acabés l’any. Serà igualment un procés de mesos i que podria permetre una normalitat relativa a l’estiu, segons les previsions del ministre de Salut, perquè a la immunitat de la vacuna s’afegirà la natural de qui ha passat el virus. Està clar que és una cursa llarga i que també necessitarà pedagogia perquè l’èxit dependrà que un elevat percentatge de ciutadans se la injecti. Sens dubte l’inici d’aquesta immunització massiva ha de contribuir a tranquil·litzar els escèptics perquè els tempos han estat de record, però també ha estat de record que la capacitat de recerca de tot el món s’hagi bolcat a trobar la protecció contra el SARS-CoV-2.

