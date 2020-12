Temporada d'incògnites

El Govern i representants dels camps de neu es van reunir dijous per abordar l’obertura de la temporada, que hauria d’arrencar el proper 2 de gener de manera progressiva. Una situació incerta que té implicacions en les plantilles.

Actualitzada 27/12/2020 a les 06:25

En el comunicat difós per l’executiu el mateix dijous s’apuntava a una obertura progressiva supeditada a la situació epidemiològica d’Andorra i els països de l’entorn i també a la relativa a les restriccions de mobilitat. Perquè si obrir el dia 2 suposava mantenir la lleialtat a França, que estarà a punt d’esgotar les vacances de Nadal, i alhora captar visitants del sud que encara tenen jornades festives per endavant, la decisió de Catalunya de vetar el turisme al Principat ha capgirat les previsions. Per tant, a una setmana de la possible arrencada de la temporada de neu són moltes les incerteses. I les incògnites tenen com a afectats directes els treballadors de la neu. El Govern va reaccionar oferint un paquet d’ajudes als empleats residents, una prestació per desocupació involuntària equivalent al salari mínim, mentre que, en el cas dels temporers, les empreses han reaccionat amb contractacions a compte dels dies de vacances. Una situació que suposa un greuge, ha posat de manifest l’Associació de Pisters Socorristes, que assenyala que acaben percebent menys ingressos dels que estarien obtenint si comencessin a treballar. Es tracta d’una situació de gestió complexa. D’un costat s’han d’atendre treballadors estrangers que han arribat al país complint amb tots els requisits que exigeix la pandèmia i, de l’altre, els treballadors residents que porten molts mesos sense ingressos, després d’haver patit ja l’acabament abrupte de la temporada anterior per l’esclat de la pandèmia. No és un equilibri fàcil en una situació completament inaudita, que deixa gairebé en una anècdota problemes passats per encetar la temporada a causa d’una climatologia adversa. Enguany, de neu, en sobra, però falta el client. A hores d’ara s’està a expenses que la situació sanitària no es compliqui per les celebracions nadalenques i que al gener es pugui iniciar una temporada que els camps de neu han preparat sobradament a nivell sanitari. Una temporada que, malgrat que sigui de mínims, permeti contractacions i salvar llocs de feina.