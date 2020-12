Ambigüitat de les normes

L’evolució dels contagis fa indispensable apel·lar a la responsabilitat individual aquest Nadal per evitar al màxim els contactes. La confusió de les mesures, però, no ajuda a engrescar els ciutadans a mantenir el civisme demostrat fins ara.

Actualitzada 21/12/2020 a les 06:14

Les mesures per evitar la propagació de la Covid-19 i les seves respectives excepcions per permetre un Nadal tan normal com sigui possible han protagonitzat la darrera confusió sobre la mobilitat permesa. La publicació de les mesures al Diari Oficial de la Generalitat van generar ahir més confusions que no pas certeses. En declaracions al Diari, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Catalunya, Imma Solé, va afirmar que amb la literalitat del document no s’especifica que Andorra s’assimili a l’Alt Urgell com una comarca més del territori veí del sud, la qual cosa impossibilitaria l’arribada de turistes catalans. El que sí que preveu és la mobilitat entre l’Alt Urgell i Andorra, cosa que deixaria únicament la possibilitat de fer turisme a les persones que es trobessin a la comarca veïna. Tot plegat també ajornaria fins al dia 23 la interacció entre els dos països per a reunions amb familiars i "gent propera". La publicació va agafar ahir de sorpresa el Govern que, malgrat demanar explicacions a Catalunya, no va aconseguir aclarir la confusió. L’evolució dels contagis ha fet coincidir les festes nadalenques en plena segona onada de la Covid i amb els ulls ja posats en una tercera, i ha estroncat l’esperança de molta gent que esperava aquests dies per retrobar-se amb familiars i amics amb qui fa mesos que gairebé no té contacte. És un sentiment comprensible, però els governs d’arreu han hagut d’imposar restriccions de moviments per intentar evitar que la situació empitjori exponencialment. El cert és que en la tessitura actual tots a títol individual haurem de ser prou responsables per aplicar nosaltres mateixos les regles i intentar reduir al màxim els contactes aquestes festes més enllà de les recomanacions ja que per moltes mesures que es publiquin els governs no disposaran de prou mecanismes com per controlar totes les reunions i els moviments permesos. L’ambigüitat de les noves normes i el gran nombre d’excepcions incloses no ajuden, però, a facilitar la tasca i engrescar els ciutadans a mantenir el civisme demostrat fins ara.