Autoresponsabilitat

Els tests d’antígens no són la panacea i un sopar de deu persones comporta risc. Com més capaços siguem de restringir els contactes socials, fins i tot anant més enllà de les recomanacions, més previndrem una nova espiral de contagis passat Nadal

Actualitzada 19/12/2020 a les 06:57

Les festes nadalenques, l’època de l’any amb més contacte social, han arribat en plena segona onada de la Covid-19. Famílies que han viscut els nou mesos de pandèmia amb poc o nul contacte tenien l’esperança dipositada en aquests dies de retrobament, una esperança que s’ha vist parcialment truncada per l’evolució dels contagis. Mig Europa ha anticipat les mesures de confinament per evitar l’avançament al mes de gener de la tercera onada i altres territoris i països, com els nostres veïns, mantenen les restriccions a la lliure circulació. La integració d’Andorra dins del territori de l’Alt Urgell, que es concretarà dilluns, restablirà el moviment a la frontera i permetrà, per una banda, el moviment dels nostres ciutadans per acudir a la segona residència o trobades familiars, i l’arribada a Andorra de famílies per passar-hi un mínim d’una nit. La incertesa del dia a dia no permet augurar en aquests moments el manteniment al llarg de totes les festes d’aquesta obertura significativa. Les xifres a Andorra s’han reduït gradualment els darrers dies gràcies als resultats obtinguts amb les mesures de prevenció. Res fa descartable, però, un nou creixement de la corba de contagi especialment perquè un únic focus pot capgirar l’estadística i fer créixer la taxa de reproducció. Les mesures preventives, que giren al voltant de la restricció de les trobades familiars a dues celebracions d’un màxim de deu persones, no són ni de bon tros un tallafoc. Ni tan sols els autotests que els comuns van començar a repartir ahir són garantia de res, ja que, com va explicar el ministre de Salut, tot just redueixen en un 56% la probabilitat d’infeccions. L’administració no disposa de mecanismes humans i legals per garantir el compliment de les mesures de prevenció. La responsabilitat és a les nostres mans i hem de tornar a donar mostres de civisme no només seguint fil per randa les recomanacions, sinó anant més enllà. L’actitud individual acabarà condicionant la seguretat col·lectiva i la salut de familiars i amics.