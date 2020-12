Pressupost evolutiu

Menys ingressos, més despeses i menys inversió en el pressupost del 2021 aprovat ahir pel Consell General i que entrarà en vigor a principi d’exercici, uns comptes marcats per l’impacte sanitari i econòmic, i la incertesa de la pandèmia del coronavirus

Actualitzada 18/12/2020 a les 06:26

El Consell General va aprovar ahir el projecte de llei de pressupost general del 2021 en plena pandèmia amb un dèficit de 65,5 milions d’euros. Les previsions d’ingressos se situen clarament a la baixa amb una disminució de 50 milions fruit de la caiguda d’activitat econòmica aquest any i de les perspectives de recuperació moderada l’exercici vinent, una recuperació condicionada a l’evolució de la Covid-19. També es preveu un increment de nou milions d’euros en funcionament, un capítol en què la tímida contenció de la despesa corrent no ha estat suficient per compensar els costos directes derivats de la pandèmia. En canvi, la inversió real pateix un descens de 10,5 milions d’euros, quedant-se en els 33,4 milions, renunciant el Govern a l’impacte directe que té aquest capítol en el creixement del producte interior brut. Els comptes de l’Estat són més provisionals que mai perquè l’impacte de la crisi exigirà, de ben segur, esforços suplementaris per pal·liar situacions no previstes i per donar suport al teixit econòmic. El procés d’elaboració del pressupost general és complex i requereix mesos de treball de totes les administracions. Les previsions que es podien efectuar durant els mesos d’estiu, quan la situació de la pandèmia era radicalment diferent, es veuran desbordades. Per tant, el ministeri de Finances, que en el moment de tancar els comptes ni imaginava un tancament de les estacions d’esquí al Nadal o una mobilitat reduïda amb els països veïns durant setmanes, haurà d’improvisar i presentar noves propostes per corregir les desviacions pressupostàries que es produiran si s’articulen polítiques de suport als col·lectius més afectats per la crisi. La incertesa de la situació no ha de fer oblidar la importància de l’aprovació del pressupost al desembre perquè aquesta eina, bàsica per no alentir el ritme de l’administració, sigui operativa a l’inici de l’any, trencant els mals hàbits del Govern de presentar-lo tard o sense prou marge i del Consell de no agilitzar la tramitació parlamentària.