Feina pública per als aturats

En un moment en què es dispara la xifra de desocupats, el programa de foment de la contractació temporal d’aturats al sector públic és més necessari que mai però cal que les administracions que s’hi acullin no desvirtuïn l’esperit que persegueix

Actualitzada 17/12/2020 a les 06:05

La crisi del coronavirus ha provocat el desplegament d’un catàleg de mesures orientades al manteniment dels llocs de treball i/o a donar suport als assalariats que perden la feina o als autònoms que van haver d’aturar l’activitat. El Govern ha activat nous ajuts per finançar, per exemple, les suspensions temporals del contracte de treball i les reduccions de jornada, els populars ERTO, o ha aplicat modificacions en programes que ja estaven en funcionament fins a la data. Ahir mateix el ministre portaveu, Eric Jover, va anunciar la posada en marxa d’una prestació, amb caràcter retroactiu des de l’1 de desembre fins a l’obertura de pistes, per als treballadors residents del sector de la neu que havien d’incorporar-s’hi i que estan inactius, una demanda formulada per les mateixes estacions d’esquí. També ha estat objecte d’ampliació el programa de foment de la contractació mitjançant el sector públic, un suport a assalariats aturats que obtenen feina a les administracions, parapúbliques o entitats d’iniciativa social de manera temporal. Un total de 163 persones que n’han estat beneficiàries i que finalitzaven la relació laboral a final d’any disposaran de sis mesos extra de contracte. Al llarg de l’any que estem a punt de tancar s’hi han acollit 23 treballadors més que, per causes diverses, no l’han finalitzat. En total, el programa, més necessari que mai, ha tingut un cost d’1,2 milions d’euros que han garantit la percepció del salari mínim als seus beneficiaris per prestar els serveis en el sector públic. Es tracta d’una eina que assegura una renda al treballador i afavoreix la reinserció sociolaboral. Alhora permet a l’administració contractant reforçar alguna àrea en moments puntuals. Ara bé, el Govern, com a promotor del programa, ha de vetllar perquè l’administració en qüestió no utilitza aquests treballadors per cobrir places de feina permanents ni per, aprofitant la formació i experiència d’alguns aspirants, encarregar-los tasques qualificades amb una retribució molt per sota als estàndards del mercat.