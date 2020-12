Fer partícip el ciutadà

Encamp exhibeix fins dimarts les nou propostes que s’han presentat al concurs d’idees del nou parc per tal que els veïns puguin dir-hi la seva i escollir els tres projectes que més els agraden. Un jurat amb participació del teixit associatiu tindrà la decisió final

Nou propostes que recullen no només el que serà un espai d’oci i esbarjo sinó d’altres serveis com ara el nou edifici que ha d’acollir les dependències dels agents de circulació (fins a l’enderroc, a tocar de l’antic Prat Gran), un aparcament i també la millora del carrer de la Molina. N’hi ha de més modestes però en algun cas s’arriba als 7 milions d’euros. El comú ha xifrat la inversió prevista per al nou equipament en uns 4 milions, de manera que el projecte finalment triat s’haurà d’adaptar a les limitacions pressupostàries marcades per l’administració. La corporació ha decidit comptar amb la participació ciutadana per definir un espai que ha d’esdevenir centre neuràlgic del poble i un espai de trobada, per tant, de tots. Així que els ciutadans que en gaudiran en el futur tenen l’oportunitat de conèixer les característiques dels projectes presentats i omplir una butlleta amb els tres que considerin més atractius. Després serà un jurat el que tindrà la darrera paraula, però, també amb encert, el comú l’ha obert a tots els consellers (inclosa l’oposició), al teixit associatiu i al consell d’infants, on participen els escolars. Els votants acudeixen cada quatre anys a les urnes per escollir els seus representants però són necessaris els mecanismes perquè la veu del ciutadà continuï escoltant-se. Comptar amb els ciutadans, ser transparents en les decisions i amb la informació són les eines més eficaces per construir ponts entre governants i governats. I la participació no ha de ser una mera anècdota, sinó una manera de fer que s’instauri entre els que ostenten el poder de decidir. Encamp no és pas l’únic que ha engegat una iniciativa similar, Sant Julià també ha dissenyat un procés participatiu per decidir com ha de ser el nou parc de Camp de Perot i Ordino ha destinat 50.000 euros del pressupost per al projecte que surti vencedor dels que proposin els ciutadans, per citar dos exemples recents. Precisament les corporacions comunals, per la proximitat amb el ciutadà, tenen moltes possibilitats de fixar canals de participació.