Carnet per punts

L’aplicació del carnet de conduir per punts sembla que no serà una realitat en la propera modificació del Codi de circulació. Un sistema que s’aplica a la majoria de països de la UE i que ha servit per reduir els accidents més greus.

Actualitzada 07/12/2020 a les 06:24

Ni els grup parlamentaris que donen suport a l’executiu. Ni el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres. Ni l’Automòbil Club d’Andorra. Ni la majoria de les autoescoles del Principat. Cap d’ells és favorable que en la modificació del Codi de circulació que prepara el Govern s’inclogui la instauració del carnet de conduir per punts. Sembla que només és el Partit Socialdemòcrata qui es mostra partidari d’aquest sistema i té al cap presentar una esmena al text que es treballi al Consell General per tal de modificar el Codi de circulació perquè és passi al carnet de conduir per punts. Els socialdemòcrates consideren, tenint en compte el que ha passat en altres països, que els conductors són més prudents si les infraccions no només els poden comportar una multa sinó també la pèrdua d’uns punts que a la llarga els podria suposar la retirada del carnet i haver de fer algun tipus de curset per recuperar-lo. L’executiu, per la seva banda, defensa que amb la modificació del Codi de circulació, en què els barems preveuen sancions lleus, greus i molt greus, es podrà retirar el permís en cas que es cregui oportú o bé per reincidència en l’acumulació de sancions. També són contraris en considerar que el sistema de punts és més adient en països amb unes característiques diferents a les d’Andorra, que té una dimensió més reduïda, i perquè la tipologia de sancions que hi ha al Codi ja té efecte dissuasiu. L’Automòbil Club n’és contrari perquè creu que suposaria una sobreregulació i perquè en els països on s’ha aplicat no han caigut les infraccions. Les autoescoles consultades, majoritàriament, també són contràries a la sobreregulació. Cal recordar que, per exemple, en el cas d’Espanya, des de la introducció del carnet per punts s’ha reduït a la meitat la mortalitat i els ferits greus per accidents de circulació respecte als que es produïen abans de la introducció d’aquest sistema. S’opti o no per aplicar-lo a Andorra, el que s’ha de seguir és incidint en les campanyes de conscienciació amb els conductors.