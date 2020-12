Falta de reacció

Els comerciants del Pas de la Casa esperaven que la població s’omplís ahir de turistes de l’Arieja i els Pirineus Orientals i això no va passar. S’ha trobat a faltar una campanya de comunicació urgent per anunciar que podien venir

Actualitzada 06/12/2020 a les 06:27

Els turistes de l’Arieja i dels Pirineus Orientals que suposadament havien d’omplir ahir el Pas de la Casa no van venir i la població encampadana va estar tan deserta com ho ha estat les darreres setmanes des que el govern del veí del nord va decretar el confinament de la població i va limitar els moviments dels seus ciutadans als urgents i estrictament necessaris. Malgrat que divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es felicitava de la decisió de l’executiu francès de permetre als ciutadans de les regions més properes al Principat desplaçar-se fins Andorra per fer compres, tancant d’aquesta manera la limitació de moviments fixat en vint quilòmetres des del lloc de residència, el relaxament no s’ha vist reflectit en vendes almenys en les primeres 24 hores d’entrada en vigor de l’acord. La decisió de França s’interpretava des del Govern com un gest per part de París, fruit dels contactes amb l’executiu de Xavier Espot, que havia d’ajudar els comerços del Pas de la Casa, totalment ofegats des del confinament estricte de la població francesa i deu dies abans que, si la situació sanitària ho permet, el veí del nord obri les fronteres i permeti el moviment lliure dels seus ciutadans. Feta aquesta feina bilateral no s’entén com la decisió presa per les autoritats franceses no s’ha comunicat als habitants de les regions afectades des d’Andorra. Els dos mitjans escrits de referència de la zona, la Depeche du Midi i L’Indépendant, no feien cap menció ahir d’aquesta notícia ni en les seves edicions escrites ni en les digitals. Només un mitjà, l’edició digital de la ràdio France Blue, es feia ressò de l’obertura de la frontera per a aquests ciutadans. És evident que la decisió va ser comunicada per part de França divendres al matí, però des d’Andorra Turisme, per exemple, s’hauria d’haver reaccionat per fer una campanya urgent de comunicació en els mitjans de referència dels ciutadans de l’Arieja i dels Pirineus Orientals que de ben segur no estan al corrent de les informacions que es generen des del Principat.