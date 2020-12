Un bri d'aire

Els 600.000 habitants de l’Arieja i els Pirineus Orientals poden des d’ahir desplaçar-se a Andorra. La decisió de les autoritats de París, que avança deu dies l’obertura de la frontera, ens permetrà igualment viatjar a aquests departaments francesos

Actualitzada 05/12/2020 a les 06:29

L’ajornament de l’obertura dels camps de neu fins a principi de gener –sempre que la situació epidemiològica a Andorra i els països veïns ho permeti– ens ha situat en un escenari econòmic molt complex. La notícia no va agafar de sorpresa les empreses del sector turístic, que han vist com, amb aquesta decisió sumada als tancaments perimetrals, es perd el principal mercat turístic nadalenc, com és l’espanyol. En aquesta conjuntura tan adversa, l’administració té molta feina. Al control de la pandèmia i l’adaptació constant de la normativa en funció del ritme dels contagis cal sumar la modulació de les suspensions temporals del contracte de treball a la nova conjuntura, l’articulació de programes de suport a col·lectius i persones que estan patint els estralls de la crisi i, en paral·lel, la negociació amb els estats veïns de solucions per permetin recuperar la lliure circulació entre territoris. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anunciar que des d’ahir mateix França permet que els ciutadans de l’Arieja i dels Pirineus Orientals, departaments fronterers, puguin visitar-nos per efectuar compres. La reobertura ha de ser interpretada com un gest per part de París, fruit dels contactes amb el Govern, que suposa una excepció en el confinament estricte de la seva població permetent-los desplaçaments més enllà dels 20 quilòmetres a què els limita l’actual normativa. L’arribada de visitants d’aquestes dues àrees serà un petit bri d’aire fresc per als establiments del país, però de manera particular per al Pas de la Casa, que té en aquestes zones la seva principal clientela. La desescalada en les restriccions establia el dia 15 per a l’obertura de fronteres, una data que s’ha avançat parcialment deu dies. El gest d’empatia de les autoritats franceses cap a Andorra difícilment s’hauria produït sense un ajornament, tan dolorós com necessari, de la posada en marxa dels camps de neu. La situació del sector turístic continua sent crítica però qualsevol novetat que ajudi a mitigar-la és molt benvinguda.